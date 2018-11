Air France-KLM : DGA communication nommé chez Air France

22/11/2018 | 08:58

Air France-KLM annonce l'arrivée de Benoît Parayre le 3 décembre prochain, comme directeur général adjoint (DGA), directeur de la communication et membre du comité exécutif de sa bannière française Air France.



Il sera rattaché au directeur général d'Air France, fonction actuellement exercée par Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM, et à Alexandre Boissy, secrétaire général adjoint et directeur de la communication du groupe Air France-KLM.



Benoît Parayre dispose de 25 ans d'expérience dans la communication, dont plus de 10 ans en interaction avec le secteur des transports. Il exerçait depuis 2013 la fonction de directeur de la communication et des partenariats du Centre Pompidou.



