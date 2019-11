Air France-KLM : Eastern Airlines dépasse les 10% des votes

27/11/2019 | 08:25

Eastern Airlines Industry Investment (Luxembourg) Company Limited a déclaré, à l'AMF avoir franchi en hausse, le 31 octobre, le seuil de 10% des droits de vote d'Air France-KLM et détenir, à cette date, 8,76% du capital et 14,90% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double au profit du déclarant. Le déclarant a précisé détenir, au 22 novembre, 8,76% du capital et 12,97% des droits de vote du transporteur aérien franco-néerlandais.



