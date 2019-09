Air France KLM : Grève chez KLM, retards et annulations de vols à Amsterdam

Les représentants syndicaux des 15.000 membres du personnel au sol de KLM négocient depuis des mois une augmentation de salaire de 8% sur deux ans. Ils ont déposé un préavis de grève le 31 août et ont observé un premier mouvement de débrayage lundi.

KLM prévoit de nouvelles discussions dans le courant de la semaine, sa proposition d'une revalorisation salariale de 6% à 7% sur trois ans ayant été rejetée par les syndicats.

Un porte-parole de KLM a précisé que la compagnie aérienne avait annulé mercredi six vols à la suite de cette nouvelle grève. Il a ajouté que les autres retards et annulations étaient liés à des conditions météorologiques défavorables et à des opérations de maintenance qui empêchent d'utiliser certaines pistes d'atterrissage.

Une porte-parole de l'aéroport Schiphol a confirmé que des vols de KLM et de ses compagnies partenaires au sein de l'alliance "Skypartners" avaient été annulés.

(Toby Sterling; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)