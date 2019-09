Air France KLM : KLM annule 23 vols en raison d'une grève de son personnel au sol

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne KLM, filiale d'Air France-KLM, a indiqué lundi qu'elle avait supprimé 23 vols à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, en raison d'un mouvement de grève de son personnel au sol qui s'est déroulé de 8h00 à 10h00, heure de Paris.

Cette grève est due à l'échec des négociations entre la direction de la compagnie néerlandaise et la confédération syndicale FNV, qui négocient depuis plusieurs mois un nouvel accord collectif. La FNV a indiqué samedi demander des hausses de salaires de 4% et des rotations de travail plus avantageuses.

KLM avait prévenu dimanche que ce mouvement de grève de deux heures perturberait ses vols à l'aéroport d'Amsterdam. La compagnie avait décidé, en mesure préventive, de supprimer 11 vols.

-Olivia Bugault, Dow Jones Newswires (Version française Julien Marion) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire