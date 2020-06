Air France KLM : KLM obtient un financement de 3,4 mds d'euros avec le soutien de l'Etat néerlandais

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait approuvé un financement pour sa filiale KLM d'un montant total de 3,4 milliards d'euros soutenu par l'Etat néerlandais afin de lui permettre de surmonter la crise du Covid-19.

Dans le détail, KLM a obtenu une ligne de crédit d'un montant de 2,4 milliards d'euros accordée par un consortium de de 11 banques. Cette ligne de crédit possède une maturité de cinq ans et est garantie à 90% par l'Etat néerlandais. KLM bénéficiera également d'un prêt consenti directement par l'Etat néerlandais pour un montant de 1 milliard d'euros. Ce prêt aura une maturité de 5,5 ans.

KLM s'est engagé à suspendre le versement de dividendes à ses actionnaires tant que ces deux prêts n'auront pas été intégralement remboursés.

"Ces mécanismes d'aide, qui restent soumis à l'approbation de la Commission européenne et du Parlement néerlandais, fourniront à KLM les moyens nécessaires pour remplir ses obligations et s'adapter dans un secteur que la crise mondiale va gravement perturber", a indiqué Air France-KLM dans un communiqué.

Le ministère néerlandais des Finances a précisé dans un communiqué que le gouvernement avait posé un certain nombre de conditions à cette aide, parmi lesquelles une réduction de 15% des coûts de KLM et une diminution du nombre de vols de nuit de la compagnie néerlandaise de 32.000 à 25.000.

Ce soutien vient s'ajouter à celui déjà accordé par la France au groupe. Air France-KLM a obtenu début mai une aide de 7 milliards d'euros de l'Etat français, à la fois sous la forme d'un prêt garanti de 4 milliards d'euros et d'un prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros.

"Grâce au soutien des Etats néerlandais et français, je suis certain que le groupe Air France-KLM sortira plus fort que jamais de cette crise", a déclaré le directeur général d'Air France-KLM, Ben Smith, cité dans le communiqué du groupe.

