Air France KLM : KLM prend des mesures d'économies pour atténuer les répercussions du coronavirus

PARIS (Agefi-Dow Jones)--KLM, la filiale néerlandaise du transporteur aérien Air France-KLM, met en place des mesures d'économies afin d'atténuer les répercussions de l'épidémie de coronavirus. La compagnie aérienne allemande Lufthansa avait annoncé des mesures similaires mercredi matin.

Le chiffre d'affaires de KLM pourrait être lourdement affecté par le coronavirus, a déclaré le directeur financier du groupe, Erik Swelheim, dans un courrier adressé mardi aux membres de la direction et consulté par Dow Jones Newswires. Selon lui, les réductions de coûts mises en place et la baisse des prix du carburant ne compenseront que partiellement cet impact.

Les mesures mises en oeuvre par KLM comprennent un report des projets informatiques et immobiliers qui n'ont pas encore démarré et une réduction des embauches dans les services non opérationnels. Erik Swelheim a précisé que les postes vacants ne pouvaient actuellement être comblés que dans les services opérationnels.

La compagnie aérienne a suspendu ses vols vers la Chine jusqu'à la fin mars. Air France-KLM avait estimé la semaine dernière que l'impact du Covid-19 sur son résultat d'exploitation devrait se situer dans une fourchette de 150 à 200 millions d'euros entre février et avril.

En Europe, Erik Swelheim s'attend à des perturbations du trafic aérien, qui devraient intervenir en premier lieu en Italie où près de 400 cas de contamination étaient recensés mercredi. Cependant, KLM n'a apporté aucune modification à ses liaisons aériennes avec l'Italie.

