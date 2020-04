Air France KLM : L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (04/04)

CORONAVIRUS

FRANCE-NOUVEAU PIC DE DÉCÈS QUOTIDIENS EN MILIEU HOSPITALIER

PARIS - Le nombre de décès en milieu hospitalier en France dus au nouveau coronavirus est reparti à la hausse, a annoncé vendredi le directeur général de la Santé, qui a fait état de 588 décès en 24 heures, le nombre le plus élevé enregistré depuis le début du décompte, portant le bilan à 5.091 morts.

En prenant en compte les chiffres des établissements sociaux et médico-sociaux, qui ne sont que partiels, le nombre total de décès depuis le 1er mars s'élève à 6.507, a précisé Jérôme Salomon. Ces chiffres comprennent les morts déplorés dans les structures d'accueil pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Dans les hôpitaux, où 27.432 personnes sont soignées, 6.662 le sont en réanimation, soit 263 patients de plus que la veille, a-il poursuivi. "Il n'y a jamais eu autant de malades en réanimation en France (...) pour toutes les pathologies", a déclaré Jérôme Salomon, précisant que le solde des lits disponibles restait positif.

LES ÉPREUVES DU BREVET ET DU BAC VALIDÉES EN CONTRÔLE CONTINU

PARIS - L'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat sera validé par le contrôle continu compte tenu de l'épidémie de coronavirus toujours en cours qui ne permet pas de garantir de façon "absolue" la tenue d'épreuves écrites, a déclaré vendredi le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer.

Le contrôle continu prendra en compte les trois trimestres de l'année, à l'exception des notes obtenues pendant le confinement.

Il s'agit de la "solution la plus simple, la plus sûre, la plus juste dans les temps difficiles que nous vivons", a ajouté le ministre, assurant que l'objectif était de faire en sorte qu'aucun des 2,1 millions de candidats ne soit lésé.

En GRANDE-BRETAGNE, les décès continuent de croître, avec un bilan total de 3.605 décès à la date de jeudi. La reine Elisabeth s'adressera dimanche à la nation, du fait des circonstances exceptionnelles que traverse le pays.

En ALLEMAGNE, Angela Merkel a laissé entendre que le confinement serait prolongé bien au-delà de Pâques.

La RUSSIE a décidé de la suspension de l'ensemble des vols internationaux, y compris les rapatriements.

LA CHINE REND HOMMAGE AUX MILLIERS DE MORTS DE L'ÉPIDÉMIE

PEKIN - La Chine commémorait samedi les milliers de "martyrs" qui ont trouvé la mort durant l'épidémie du nouveau coronavirus, apparue en décembre dernier à Wuhan dans le centre du pays, au cours d'un jour décrété de deuil national.

Cette journée du 4 avril marquait aussi le début de la fête annuelle de Qingming (la fête des morts) durant laquelle des millions de familles chinoises se rendent traditionnellement devant les tombes de leurs ancêtres pour nettoyer les pierres tombales, déposer des fleurs ou brûler de l'encens.

Alors que les drapeaux ont été mis en berne et toute forme de divertissement suspendue dans le pays, trois minutes de silence ont été observées à 10h00 heure de Pékin (02h00 GMT) pour rendre hommage aux victimes du Covid-19, dont les médecins et le personnel de secours aux premières lignes dans la lutte contre l'épidémie.

Plus de 3.300 décès ont été causés par l'épidémie en Chine continentale, selon les données des autorités sanitaires chinoises, qui ont fait état samedi d'un nombre total de 81.639 cas de contamination.

DISCUSSIONS EN COURS SUR UNE VISIOCONFÉRENCE DES MEMBRES PERMANENTS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ - ÉLYSÉE

PARIS - Des discussions sont en cours sur l'organisation d'une visioconférence entre les cinq membres permanents du conseil de sécurité de l'Onu (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Unis) sur la crise du coronavirus, a indiqué vendredi soir une source à l'Elysée.

"Ce que nous souhaitons, c'est que les membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu prennent toutes leurs responsabilités en matière de maintien de la paix et de sécurité internationale face à la situation provoquée par l'épidémie", a dit cette source à la présidence française.

La Maison blanche avait auparavant fait état d'un entretien entre le président américain, Donald Trump, et son homologue français, Emmanuel Macron, en précisant que l'objectif de la réunion des membres du Conseil de sécurité serait d'amplifier la coopération face à la pandémie de coronavirus.

L'OMS OUVRE LA VOIE À UN USAGE ÉLARGI DES MASQUES

GENEVE - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi que les masques chirurgicaux devaient être réservés aux personnels de santé mais elle a ouvert la voie à un usage accru des masques, même artisanaux, par le grand public afin de limiter la propagation du coronavirus Covid-19.

Le principal vecteur de transmission reste les personnes malades qui toussent, éternuent, se mouchent et contaminent des surfaces ou d'autres personnes.

"Nous devons réserver les masques médicaux et chirurgicaux aux personnels en première ligne. Mais l'idée d'utiliser des masques recouvrant les voies respiratoires ou la bouche pour empêcher que la toux ou le reniflement projette la maladie dans l'environnement et vers les autres (...) n'est pas une mauvaise idée en soit", a dit le docteur Mike Ryan, expert en situations d'urgence à l'OMS, lors d'une conférence de presse.

USA-TRUMP RECOMMANDE AUX AMÉRICAINS LE PORT DU MASQUE

WASHINGTON - Le gouvernement américain recommande désormais aux Américains de se couvrir le visage sur la base du volontariat afin d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus, a déclaré vendredi Donald Trump, ajoutant qu'il ne comptait pas pour sa part utiliser de masque.

S'exprimant lors d'un point de presse quotidien à la Maison blanche, le président américain a souligné que les nouvelles recommandations ne devaient en rien remplacer les mesures de distanciation sociale déjà en vigueur pour lutter contre l'épidémie, qui a causé plus de 7.000 décès dans le pays.

Cette décision de Washington de promouvoir l'usage du masque intervient alors que des gouverneurs et des responsables hospitaliers ont alerté sur les stocks réduits de matériel de protection médical auxquels ont accès les secours.

Selon le décompte vendredi de l'université Johns-Hopkins, dont les données sont réputées parmi les plus fiables au monde, le nouveau coronavirus a causé 7.077 décès et contaminé près de 275.000 personnes aux Etats-Unis. Près de 30.000 cas d'infection ont été confirmés pour la seule journée de vendredi.

L'OPEP+ DISCUTE D'UNE RÉDUCTION RECORD DE L'OFFRE DE PÉTROLE

DUBAI/LONDRES/MOSCOU - L'Opep et ses alliés cherchent à conclure un accord sur une réduction sans précédent de l'offre mondiale de pétrole équivalant à 10% de la demande globale, a-t-on appris de source proche de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Une réunion des pays membres du cartel et d'autres grands producteurs, dont la Russie, est prévue lundi, a déclaré le ministère azerbaïdjanais de l'Energie. Mais les Etats concernés attendaient d'en savoir plus sur l'attitude des Etats-Unis, alors que le président Donald Trump a réuni vendredi les dirigeants des grandes compagnies pétrolières américaines.

On ignore encore comment la réduction de la production des signataires de cet accord pourrait être répartie entre eux.

Le prix du baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est tombé lundi sous le seuil des 20 dollars contre 65 dollars début janvier, les mesures de confinement qui touchent près de la moitié de la population de la planète ayant réduit la demande de près d'un tiers, soit d'environ 30 millions de barils par jour (bpj).

Jeudi, Donald Trump a dit s'être entretenu séparément avec le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman, et avoir obtenu qu'ils s'entendent pour réduire leurs pompages de 10 à 15 millions de bpj.

Mais l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a averti vendredi qu'une réduction de 10 millions de bpj de l'offre ne suffirait pas à rééquilibrer le marché mondial au vu de l'ampleur de la diminution de la demande.

EXCLUSIF-AIR FRANCE-KLM CHERCHE À EMPRUNTER PLUSIEURS MILLIARDS GARANTIS PAR PARIS ET AMSTERDAM

PARIS/AMSTERDAM - Air France-KLM a entamé des discussions avec des banques pour emprunter plusieurs milliards d'euros sous la forme de crédits garantis par les Etats français et néerlandais, afin de tenter d'affronter une paralysie durable de son activité du fait de la pandémie de coronavirus, ont déclaré des sources à Reuters.

Selon trois sources au fait des discussions, les Etats français et néerlandais, qui détiennent chacun 14% du capital du groupe aérien, ont mis de côté leurs divergences pour régler les problèmes de trésorerie d'Air France-KLM.

Les modalités et les montants de cette opération ne sont pas finalisés et sont susceptibles d'évoluer, ont précisé les sources. Le scénario le plus probable serait celui d'un emprunt pouvant atteindre quatre milliards d'euros garanti par l'Etat français pour Air France combiné à un emprunt de près de deux milliards garanti par l'Etat néerlandais pour KLM.

Au-delà du groupe franco-néerlandais, les gouvernements à travers le monde tentent de mettre sur pied des plans de soutien pour les principales compagnies aériennes mondiales, menacées par l'accélération de la pandémie de coronavirus qui fait plonger la demande de voyages et cloue les avions au sol.