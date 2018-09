Air France KLM : L'Etat est prêt à vendre ses 14% dans Air France, dit le directeur général au FT

L'Etat français ne doit pas venir à la rescousse financière d'Air France, et il ne le fera pas, a ajouté Ben Smith au FT. Il ne doit pas non plus essayer selon lui de préserver la compagnie de la concurrence.

"Le gouvernement a clairement fait savoir récemment que ce n'est pas une bonne piste", a poursuivi Ben Smith au seuil de négociations cruciales avec les syndicats.

Si "les messages et la position" de l'Etat sur ce sujet restent cohérents, le calendrier d'une cession ne "devrait pas faire de différence" sur sa capacité à faire son travail, a ajouté l'ancien directeur général délégué d'Air Canada, selon les propos rapportés par le quotidien britannique.

Ben Smith a estimé que la participation de l'Etat dans Air France-KLM apportait une certaine "stabilité", mais "selon que vous êtes anglo-saxon, ou pas anglo-saxon (...) il y a une réalité (...) et beaucoup d'autres domaines où l'Etat a besoin de dépenser son argent ."

"Au bout du compte, il est très onéreux de renflouer une compagnie aérienne", a-t-il ajouté.

Ben Smith a poursuivi en disant qu'il voulait bâtir "la confiance" avec les syndicats et qu'il pensait qu'il y a avait "une nouvelle approche à adopter".

