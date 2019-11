Air France KLM : L'action Air France-KLM chute après avoir dévoilé ses objectifs de moyen terme

(Actualisation: précisions sur les objectifs, déclaration du directeur financier sur le dividende, du directeur général sur l'importance du segment premium, nouveau cours de bourse, commentaires d'analystes)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aérien Air France-KLM chute en Bourse mardi après avoir dévoilé sa nouvelle feuille de route stratégique et financière pour les cinq prochaines années à l'occasion d'une journée investisseurs.

En termes d'objectifs financiers, Air France-KLM vise à un horizon de "moyen terme" une marge opérationnelle de 7% à 8%, contre 4% attendu en moyenne par les analystes pour 2019. Dans une présentation aux analystes, Air France-KLM a précisé que cet objectif constituait une cible pour 2024. Le groupe prévoit de faire passer à cette date son résultat d'exploitation à 2,5 milliard d'euros, contre 1,15 milliard d'euros attendu pour 2019. Le groupe compte notamment augmenter le résultat opérationnel d'Air France de 900 millions d'euros d'ici à 2024 et celui de KLM de 250 millions d'euros.

Air France-KLM vise également un cash-flow libre d'exploitation ajusté positif et un ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'environ 1,5 fois. La compagnie aérienne évoque aussi la "perspective d'un retour à la distribution de dividendes". Air France-KLM n'a plus versé de dividende depuis 2008, au titre des résultats de l'exercice 2007-2008. Le directeur général adjoint en charges des Finances, Frédéric Gagey, a précisé lors d'une conférence avec des analystes, qu'Air France-KLM devrait être en mesure de verser un dividende "dès que le résultat opérationnel dépassera 1,9 milliard d'euros". Cette distribution représenterait au moins 25% du bénéfice sous-jacent après impôts.

Air France-KLM compte par ailleurs réduire ses coûts unitaires en moyenne de 1% sur la période 2019-2024.

Ces annonces sont fraîchement accueillies à la Bourse de Paris. Le titre Air France-KLM perd 6,2% à la mi-séance, à 10,09 euros. Compte tenu des précédents commentaires de la direction, UBS considère que ces objectifs financiers avaient déjà anticipés par le marché.

Sur le volet stratégique, le plan présenté par Benjamin Smith, le directeur général du groupe, comporte quatre priorités : l'optimisation du modèle opérationnel, le recentrage de la croissance des revenus sur les segments les plus rentables, le développement d'initiatives sur la gestion des données, le programme de fidélisation Flying Blue, la maintenance et le cargo, et "l'analyse de toutes les opportunités de consolidation".

Ben Smith a expliqué aux analystes qu'Air France devra renforcer sa position sur le marché du "premium", dont le groupe a perdu des parts au cours des dernières années. En 2019, ce segment représente 54% de l'offre de la compagnie aérienne sur le long courrier, à partir des aéroports d'Orly et de Charles de Gaulle, contre 58% en 2014. En augmentant d'un point de pourcentage ce ratio "nous augmenterions de 10 millions d'euros le bénéfice d'exploitation", a indiqué le dirigeant.

L'entreprise compte se recentrer sur ses trois marques principales: Air France, Transavia et KLM, "pour mieux cibler les segments de marché les plus pertinents et les plus profitables".

Air France-KLM a précisé que le groupe "envisagera les opportunités de consolidation de façon pragmatique, avec pour objectif de compléter et renforcer les réseaux d'Air France et de KLM, tout en maintenant une discipline financière stricte".

"Dans un environnement concurrentiel et en pleine transformation pour les compagnies aériennes européennes, le groupe Air France-KLM a tous les atouts pour retrouver sa place de leader", a déclaré Benjamin Smith, cité dans un communiqué. "Nous optimiserons notre modèle opérationnel et augmenterons nos recettes pour améliorer sensiblement notre niveau de marge", a ajouté le dirigeant.

