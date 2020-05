Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Il fallait s’y attendre. Les résultats d’Air France-KLM (-4,14% à 4,0290 euros) ont été lourdement impactés par la pandémie de Covid-19 et les mesures prises dans le monde pour l’endiguer. Ainsi, le groupe aérien a accusé une perte nette de 1, 801 milliard d'euros sur les trois premiers mois de l’année, Elle s'est creusée de 1, 477 milliard par rapport au premier trimestre 2019.Cette perte inclut des éléments exceptionnels : la dépréciation de 8 Boeing 747 pour -21 millions d'euros, l'amortissement accéléré des Airbus 380 pour -25 millions d'euros, la "sur-couverture" carburant pour -455 millions d'euros et un impact d'impôts pour -173 millions d'euros.De son côté, la perte d'exploitation atteint 815 millions d'euros, entièrement causée par la perte d'exploitation de mars à 560 millions d'euros, et la marge d'exploitation ressort à -16,2 points.Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 5,02 milliards au premier trimestre 2020, soit une baisse de 15,5 % à données publiées sur un an et de -16,5 % à change constant.Pour faire face à la crise, Air France-KLM, qui a reçu le soutien de l'État Français et bientôt celui de l'État néerlandais, va devoir nettement réduire ses coûts et ses investissements. Des suppressions d'emplois sont également envisagées.Dans un tel contexte, le groupe a bien entendu retirer ses perspectives 2020. Air France-KLM prévoit désormais une lente reprise de l'activité à l'été 2020, avec la levée progressive des restrictions aux frontières, avec une capacité d'environ -95% pour le deuxième trimestre 2020 et -80% pour le troisième trimestre 2020 par rapport à l'année dernière.Le groupe table sur un impact négatif prolongé sur la demande passagers, qui ne devrait pas revenir au niveau d'avant crise avant plusieurs années.Au final, l'Ebitda devrait être significativement négatif sur 2020 et la perte au niveau du résultat d'exploitation nettement plus élevée au deuxième trimestre qu'au premier trimestre 2020." Nous travaillons sur un nouveau plan pour que le groupe Air France-KLM retrouve sa compétitivité dans un monde profondément bouleversé et réaffirme son leadership dans la transition durable du transport aérien ", a déclaré Benjamin Smith, le directeur général du groupe, précisant que ces nouvelles orientations seront présentées " dans les prochains mois ".