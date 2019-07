Air France KLM : La valeur du jour à Paris - AIR FRANCE survole le SBF 120 grâce à ses résultats du deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air France-KLM prend de la hauteur à la Bourse de Paris, avec un gain de 7,46% à 9,34 euros, dans le sillage des résultats de son deuxième trimestre 2019. Les investisseurs saluent l’amélioration de la marge d’exploitation et la confirmation des objectifs annuels malgré un environnement très concurrentiel. Cela a permis d’éclipser la dépréciation d’actifs de l’ordre de 400 millions d’euros que le groupe aérien devra passer dans ses comptes d’ici 2022 en raison de la sortie des A380 de la flotte d’Air France.Dans le détail, Air France-KLM a publié un bénéfice net (part du groupe) de 80 millions d'euros entre avril et juin 2019, contre une perte nette de 80 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, le résultat d'exploitation s'inscrit à 400 millions d'euros (+54 millions d'euros sur un an), d'où il découle une marge d'exploitation de 5,7%, en hausse de 0,5 point.Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 7,05 milliards d'euros au deuxième trimestre 2019, en progression de 6,4% en publié et de 4,5% en organique." Dans un environnement difficile, le groupe Air France-KLM a réalisé un deuxième trimestre solide ", s'est félicité Benjamin Smith, le directeur général du groupe." La légère hausse de la recette unitaire passage que nous avions anticipée, et la poursuite des initiatives de réduction de coûts unitaires ont plus que compensé la hausse des coûts de carburant ", a-t-il ajouté.Compte tenu de ses performances, Air France-KLM a confirmé ses objectifs annuels. Le groupe aérien table sur une réduction des coûts unitaires (CSKO) entre -1% et 0% à change et carburant constants, une facture carburant en augmentation de 550 millions d'euros (à 5,5 milliards), ainsi qu'un plan d'investissement de 3,2 milliards d'euros.