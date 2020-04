Air France KLM : Pour aider Air France-KLM ou Renault, "tout est envisageable, tout est prêt" - Le Maire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré mercredi que tout était possible et prêt pour aider le groupe de transport aérien Air France-KLM et le constructeur automobile Renault à surmonter les répercussions de la pandémie de coronavirus sur leur activité.

"Tout est possible, tout est envisageable, tout est prêt, à la demande du président de la République et du Premier ministre", a déclaré le locataire de Bercy à l'issue du conseil des ministres, alors qu'il était interrogé sur des mesures pour aider les deux entreprises. "Je pense que cela veut exactement dire ce que ça doit dire", a-t-il ajouté.

Air France-KLM cherche à mobiliser environ 6 milliards d'euros de prêts garantis par les Etats français et néerlandais, a rapporté la semaine dernière Reuters, pour pouvoir surmonter une crise qui l'a contraint à supprimer la quasi-totalité de ses vols. Le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a estimé mercredi matin que ce montant de 6 milliards d'euros n'était pas "irréaliste".

Comme l'ensemble du secteur automobile, Renault est aussi durement touché par la crise. "La situation est très claire: nous n'avons aucun revenu parce que nous ne vendons rien", a déclaré Jean-Dominique Senard, le président du conseil d'administration de Renault, dans un entretien au Wall Street Journal publié lundi.

A la Bourse de Paris, Air France-KLM et Renault perdent respectivement 0,7% et 0,6%.

