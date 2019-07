Air France KLM : Résultats Air France-KLM au 30 juin 2019 0 31/07/2019 | 07:12 Envoyer par e-mail :

Hausse du résultat d’exploitation et amélioration de la recette unitaire passage DEUXIEME TRIMESTRE 2019 Nombre de passagers en hausse de +5,1% et coefficient d’occupation en hausse de 1,3 point.

Recette unitaire passage en hausse de 0,8%.

Coûts unitaires en baisse de -2,3% à change et carburant constants.

Résultat d’exploitation à 400 millions d’euros, en amélioration de 54 millions d’euros par rapport au deuxième trimestre 2018 qui avait été marqué par les grèves Air France 1 et reflétant une amélioration des coûts unitaires en partie limitée par une hausse de la facture carburant.

et reflétant une amélioration des coûts unitaires en partie limitée par une hausse de la facture carburant. Poursuite de la réduction de la dette nette du groupe, en recul de 466 millions d’euros, à 5,7 milliards d’euros et ratio Dette nette/EBITDA de 1,4x, en amélioration de -0,1 pt par rapport au 31 décembre 2018. PERSPECTIVES 2019 Sur la base des prévisions actuelles pour l’activité Réseaux passage : Les coefficients de réservations long-courrier sont en moyenne en hausse sur la période août - décembre par rapport à l’année dernière. Les recettes unitaires Réseaux passage sont attendues stables à change constant sur le troisième trimestre par rapport à l’an dernier.

Perspectives annuelles actualisées : Le Groupe va continuer ses initiatives pour réduire les coûts unitaires, avec une cible de réduction de coûts entre -1% et 0% à change et carburant constants en 2019, La facture carburant 2019 est attendue en hausse de 550 millions d’euros par rapport à 2018 à 5,5 milliards d’euros, sur la base de la courbe à terme du 26 juillet 2019. Ratio dette nette/EBITDA en-dessous de 1,5x.

Benjamin Smith, Directeur général du groupe Air France-KLM : « Dans un environnement difficile, le groupe Air France-KLM a réalisé un deuxième trimestre solide. La légère hausse de la recette unitaire passage que nous avions anticipée, et la poursuite des initiatives de réduction de coûts unitaires ont plus que compensé la hausse des coûts de carburant. Ces éléments, combinés avec des engagements de réservations long-courriers satisfaisants nous permettent de confirmer nos perspectives 2019. Par ailleurs, nous continuons de mettre en œuvre notre stratégie d’amélioration des coûts et de renforcement de notre Groupe dans un marché européen très concurrentiel. Nous avons pris d’importantes décisions sur le renouvellement de notre flotte vers des avions plus propres pour une exploitation plus responsable, avec la commande de soixante Airbus A220 pour le court- et moyen-courrier et la sortie anticipée des dix Airbus A380 qui seront remplacés par des avions plus modernes et économes en carburant.» Groupe Air France-KLM Deuxième trimestre Premier semestre 2019 Variation1 2019 Variation1 Passagers (en milliers) 27 800 +5,1% 50 474 +4,2% Recette unitaire passage par SKO2 (cts €) 6,75 +0,8% 6,48 -0,4% Résultat d’exploitation (m€) 400 +54 97 -131 Résultat net – part du groupe (m€) 80 -30 -240 -81 Cash flow libre d’exploitation ajusté (m€) 110 +111 351 +210 Dette nette en fin de période (m€) 5 698 -466 Revue d’activité du deuxième trimestre 2019 Activité Réseaux : Solide progression des revenus et hausse du résultat d’exploitation Réseaux Deuxième trimestre Premier semestre 2019 Variation Variation

à change constant 2019 Variation Variation

à change constant Capacité (millions de SKO) 75 680 +3,9% 145 440 +3,2% Chiffre d’affaires total (m€) 6 016 +5,6% +3,9% 11 191 +3,8% +2,6% Chiffre d’affaires Réseaux régulier (m€) 5 708 +5,8% +4,0% 10 601 +3,6% +2,3% Résultat d’exploitation (m€) 291 +55 +77 12 -138 -68 Le chiffre d’affaires de l’activité Passage et Cargo a augmenté de 3,9% à change constant au deuxième trimestre 2019 pour atteindre 6,0 milliards d’euros, avec une hausse des capacités de 3,9%. Le résultat d’exploitation s’est établi à 291 millions d’euros. Il est en hausse de 77 millions d’euros à change constant par rapport à l’an dernier, avec une amélioration des coûts unitaires malgré la hausse de la facture carburant. Réseaux passage : Le long-courrier porte l’amélioration de la recette unitaire comme prévu Deuxième trimestre Premier semestre Réseaux passage 2019 Variation Variation

à change constant 2019 Variation Variation

à change constant Passagers (en milliers) 22 906 +4,8% 42 651 +3,7% Capacité (millions de SKO) 75 680 +3,9% 145 439 +3,2% Trafic (millions de PKT) 67 020 +5,7% 127 241 +3,8% Coefficient occupation 88,6% +1,5 pt 87,5% +0,6 pt Chiffre d’affaires total (m€) 5 482 +6,4% +4,8% 10 110 +4,2% +3,2% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 5 254 +6,6% +4,8% 9 674 +4,2% +2,9% Recette unitaire au SKO (cts €) 6,94 +2,6% +0,9% 6,65 +1,0% -0,2% La capacité a augmenté de 3,9% au deuxième trimestre, tirée principalement par les réseaux Amérique du Sud, Atlantique Nord et Asie avec des croissances respectives de 7,8%, 6,7% et 4,0%.

En tenant compte de l’effet positif du décalage de Pâques, le réseaux passage affiche une recette unitaire positive de +0,9% à change constant. La croissance des capacités long-courrier de l’industrie a été inférieure aux années précédentes pour les réseaux Amérique du Nord, Caraïbes et Océan Indien, et Moyen-Orient. Le réseau long-courrier a généré des coefficients d’occupation et des « yields » positifs dans tous les réseaux à l’exception du réseau Amérique Latine. Le réseau Amérique du Nord a affiché une recette unitaire en progression par rapport à l’an dernier a +2,6%, notamment grâce aux points de ventes américains.

La recette unitaire Asie du deuxième trimestre est en hausse de 3,9%, avec un solide réseau japonais en partie contrebalancé par une certaine pression compétitive sur le réseau chinois.

Les réseaux Caraïbes et Océan Indien ont enregistré un résultat solide, avec une recette unitaire en hausse de 4,7% grâce à la demande loisir.

La recette unitaire du réseau Afrique et Moyen-Orient est en forte hausse à +8,7%, grâce aux résultats positifs des lignes d’Afrique de l’Ouest, et à une rationalisation des routes Moyen-Orient.

La pression sur la recette unitaire en Amérique du Sud se poursuit en raison du contexte économique en Argentine et au Brésil. Le réseau moyen-courrier enregistre des résultats contrastés avec une performance positive pour le moyen-courrier hubs ainsi qu’une recette unitaire à +0,2% et, comme prévu, une pression sur le marché moyen-courrier point-à-point avec une recette unitaire en baisse de -9,1%. Activité Cargo : Recette unitaire impactée par un contexte difficile sur le marché du fret Deuxième trimestre Premier semestre Cargo business 2019 Variation Variation

à change constant 2019 Variation Variation

à change constant Tonnage (en milliers) 279 +1,5% 549 +0,7% Capacité (millions de TKO) 3 630 +2,8% 7 092 +2,1% Trafic (millions de TKT) 2 122 +1,2% 4 168 +0,9% Coefficient d’occupation 58,5% -0,9 pt 58,8% -0,7 pt Chiffre d’affaires total (m€) 534 -1,7% -4,1% 1 081 -0,5% -2,7% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 454 -2,8% -5,2% 927 -1,7% -3,9% Recette unitaire par TKO (cts €) 12,54 -5,1% -7,5% 13,09 -3,6% -5,7% Une conjoncture difficile et la poursuite des hausses de capacités dans l’industrie ont mis sous pression la recette unitaire durant le deuxième trimestre 2019. Après deux années de résultats solides, les nouvelles surcapacités en Amérique du Nord et en Asie ont mis sous pression les tarifs de fret, donnant une recette unitaire en baisse de -7,5% à change constant.

La stratégie du cargo groupe est de maintenir ou même augmenter les coefficients d’occupations et d’avoir une approche proactive pour saisir de nouvelles opportunités. Transavia: Forte hausse des capacités et recette unitaire positive Deuxième trimestre Premier semestre Transavia 2019 Variation 2019 Variation Passagers (en milliers) 4 894 +6,7% 7 823 +7,0% Capacité (millions de SKO) 9 527 +9,2% 15 353 +10,0% Trafic (millions de PKT) 8 754 +9,1% 14 122 +10,1% Coefficient d’occupation 91,9% -0,1 pt 92,0% +0,0 pt Chiffre d’affaires total (m€) 500 +10,4% 748 +8,7% Recette unitaire au SKO (cts €) 5,24 +1,3% 4,83 -0,4% Coût unitaire au SKO (cts €) 4,70 +5,1% 4,95 +2,6% Résultat d’exploitation (m€) 52 -9 -19 -22 Les capacités ont progressé fortement de 9,2% au deuxième trimestre 2019. La recette unitaire est en hausse de 1,3% par rapport à l’an dernier, portée par le décalage de Pâques, la forte demande à travers le réseau et la belle performance des recettes annexes.

La marge d’exploitation du deuxième trimestre s’établit à 10,4%, avec un résultat d’exploitation total de 52 millions d’euros, en baisse de 9 millions d’euros par rapport à l’an passé en raison du prix du carburant et des effets négatifs des devises. Maintenance: Forte hausse des revenus externes et amélioration de la marge Deuxième trimestre Premier semestre Maintenance 2019 Variation Variation

à change constant 2019 Variation Variation

à change constant Chiffre d’affaires total (m€) 1 120 +11,2% 2 290 +10,0% Chiffre d’affaires externe (m€) 527 +11,9% +5,0% 1 081 +14,9% +7,6% Résultat d’exploitation (m€) 55 +9 +1 102 +30 +18 Marge d’exploitation (%) 4,9% +0,3 pt -0,2 pt 4,5% +1,0 pt +0,6 pt Les revenus de l’activité Maintenance ont augmenté par rapport à l’année précédente, avec un chiffre d’affaires externe en hausse de 11,9% et 5,0% à change constant, poursuivant sa tendance haussière grâce à la signature de nouveaux contrats. Le carnet de commandes de la maintenance était de 11,6 milliards de dollars au 30 juin 2019, soit une hausse de 0,2 milliard de dollars par rapport à fin 2018.

La marge d’exploitation, exprimée en pourcentage des revenus totaux, s’est élevée à 4,9%, en progression de 0,3 point par rapport à l’an dernier, notamment portée par l’activité équipements. Groupe Air France-KLM : Résultat d’exploitation de 400 millions d’euros avec une amélioration de la recette unitaire passage et des coûts unitaires Deuxième trimestre Premier semestre 2019 Variation Variation

à change constant 2019 Variation Variation

à change constant Capacité (SKO m) 85 207 +4,5% 160 793 +3,8% Trafic (PKT m) 75 774 +6,1% 141 363 +4,4% Recette unitaire Passage au SKO (cts €) 6,75 +2,4% +0,8% 6,48 +0,8% -0,4% Recette unitaire Groupe au SKO (cts €) 7,28 +1,6% +0,0% 7,05 +0,2% -1,0% Coût unitaire Groupe au SKO (cts €) 6,82 -0,3% -2,3% 6,99 +0,4% -1,4% Chiffre d’affaires total (m€) 7 050 +6,4% +4,5% 13 036 +4,9% +3,3% EBITDA (m€) 1 147 +98 +114 1 571 -99 -42 Résultat d’exploitation (m€) 400 +54 +72 97 -131 -69 Marge d’exploitation(%) 5,7% +0,5 pt +0,8 pt 0,7% -1,1 pt -0,6 pt Résultat net, part du groupe (m€) 80 -30 -240 -81 Au deuxième trimestre 2019, le groupe Air France-KLM a enregistré un résultat opérationnel de 400 millions d’euros, en hausse de 54 millions d’euros par rapport à l’an dernier, qui avait été impacté par les grèves chez Air France à hauteur de 260 millions d’euros. Par rapport à l’an dernier, la recette unitaire du Groupe est stable, avec un effet positif de la recette unitaire passage de 53 millions d’euros contrebalancé par l’impact de -54 millions d’euros de l’activité cargo. La facture carburant incluant les couvertures s’est élevée à 1 404 millions d’euros au deuxième trimestre 2019, en augmentation de 220 millions d’euros. Cette hausse s’explique principalement par de moindres gains sur les couvertures au deuxième trimestre 2019 (gain de 56 millions d’euros contre 212 millions d’euros l’an dernier), et par un effet de change négatif de 89 millions d’euros lié à la hausse du dollar. Les variations de change ont eu un impact positif de 123 millions d’euros sur le chiffre d’affaires et un impact négatif de 52 millions d’euros sur les coûts (hors carburant) incluant les couvertures de change. Avec l’effet change sur le carburant de 89 millions d’euros, l’impact net du change a donc été négatif à hauteur de 18 millions d’euros au deuxième trimestre 2019. Baisse des coûts unitaires en ligne avec la perspective annuelle A change et prix de carburant constants, les coûts unitaires ont baissé de -2,3% au deuxième trimestre 2019. Cette baisse est portée par l’effort fourni sur la réduction des coûts chez Air France et s’explique également par une base de comparaison élevée l’an dernier en raison des grèves chez Air France.

Cependant, ce résultat est en partie contrebalancé par une hausse des coûts unitaires chez KLM s’expliquant par les accords salariaux signés l’an dernier. Pour l’ensemble du groupe, les coûts nets salariaux ont augmenté de 4,6% sur le trimestre par rapport à l’an dernier, en raison des embauches accompagnant la hausse des capacités et des accords salariaux pour les personnels d’Air France et de KLM. Par rapport à l’an dernier, le nombre moyen de salariés a augmenté au deuxième trimestre 2019 de 1 650 ETP (Equivalent Temps Plein), dont 700 pilotes et 650 personnels navigants commerciaux. Toutefois, la productivité, mesurée en SKO par ETP a augmenté de 3,1%. Baisse de la dette nette, effet de levier en légère amélioration, en ligne avec l’objectif annuel inférieur à 1,5x Deuxième trimestre Premier semestre En millions d’euros 2019 Variation 2019 Variation Cash-flow avant variation du BFR et plans de départ volontaires, activités poursuivies 1 096 +175 1 465 +31 Paiements liés aux plans de départs volontaires -6 +92 -11 +110 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) -19 -45 787 -46 Cash-flow net provenant de l’exploitation 1 071 +222 2 241 +95 Investissements nets avant opérations de sale & lease-back* -711 -136 -1 389 +99 Cash-flow libre d’exploitation 360 +86 852 +194 Réduction des loyers opérationnels -250 +25 -501 +16 Cash-flow libre d’exploitation ajusté ** 110 +111 351 +210 * Somme des «Investissements corporels et incorporels» et «Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles» tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidé.

** Le «Cash-flow libre d’exploitation ajusté» est le cash-flow libre d’exploitation après déduction du remboursement des dettes de location. Cash-flow libre d’exploitation ajusté positif

Le groupe a généré un cash-flow libre d’exploitation ajusté positif de 110 millions d’euros, en progression de 111 millions d’euros par rapport à l’année dernière. Cette hausse s’explique principalement par une différence de calendrier d’investissements au deuxième trimestre, comparé à 2018. Effet de levier en bonne voie pour la perspective annuelle inférieure à 1,5x In € million 30 Jun 2019 31 Déc 2018 Dette nette 5 698 6 164 EBITDA, 12 mois glissants 4 118 4 217 Dette nette/EBITDA, 12 mois glissants 1,4 x 1,5 x Le Groupe a réduit sa dette nette à 5 698 millions d’euros au 30 juin 2019 comparé à 6 164 millions d’euros au 31 décembre 2018. Cette réduction de 466 millions d’euros a été obtenue grâce à la génération de cash-flow libre d’exploitation et au remboursement des dettes de locations.

Le ratio dette nette / EBITDA s’établit à 1,4x au 30 juin 2019, une diminution de 0,1 point par rapport au 31 décembre 2018, en raison de la baisse de la dette nette. Amélioration chez Air France après les grèves de l’an dernier, KLM impactée par le carburant Deuxième trimestre Premier semestre 2019 Variation 2019 Variation Résultat d’exploitation Groupe Air France Group (€m) 143 +130 -113 +51 Marge d’exploitation (%) 3,3% +3,0 pt -1,4% +0,8 pt Résultat d’exploitation Groupe KLM Group (€m) 258 -70 202 -186 Marge d’exploitation (%) 8,9% -2,8 pt 3,8% -3,7 pt Perspectives Le contexte mondial demeure incertain en matière économique et géopolitique, et le groupe évolue dans un marché très concurrentiel.

Sur la base des prévisions actuelles de l’activité Réseaux : Les coefficients de réservations long-courrier sont en moyenne en hausse sur la période août - décembre par rapport à l’année dernière.

Les recettes unitaires Réseaux passage sont attendues stables à change constant au troisième trimestre 2019 par rapport à l’an dernier. Actualisation des prévisions de croissance de capacités : Avec un développement de Transavia France légèrement ajusté à la baisse, Transavia devrait croître au rythme soutenu de 7 à 9% sur l’année 2019.

Le plan du réseaux passage reste inchangé avec une croissance modérée de 2 à 3% pour 2019 par rapport à l’an dernier. Les perspectives annuelles sont confirmées : Le Groupe va poursuivre ses démarches de réduction de coûts 3 , avec un objectif de diminution pour 2019 entre -1% et 0% à change et carburant constants.

, avec un objectif de diminution pour 2019 entre -1% et 0% à change et carburant constants. La facture carburant 2019 est prévue en augmentation de 550 millions d’euros comparé à 2018 à 5,5 milliards d’euros 4 , sur la base des courbes à terme au 26 juillet 2019.

, sur la base des courbes à terme au 26 juillet 2019. Le Groupe prévoit un plan d’investissement de 3,2 milliards d’euros pour l’année 2019 et un ratio Dette nette/EBITDA en dessous de 1,5x. ***** Des procédures de révisions restreintes ont été effectuées par les commissaires aux comptes extérieurs. Leur rapport a été publié après le conseil d’administration. La présentation des résultats sera disponible le 31 juillet 2019 sur www.airfranceklm.com , à partir de 7h15 CET. Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Gagey (CFO) aura lieu le 31 juillet 2019 à 09h30. Pour vous connecter à la téléconférence, veuillez composer le: France: +33 (0)1 76 77 22 57

Pays-Bas : +31 (0)20 703 8261

Royaume-Uni : +44 (0)330 336 9411

Etats-Unis : +1 323 994 2093

Code de confirmation : 3271997 Pour écouter de nouveau la téléconférence, veuillez composer le: France: Local +33 (0) 1 70 48 00 94

Pays-Bas: Local +31 (0) 20 721 8903

Royaume-Uni +44 (0)207 660 0134

Etats-Unis +1 719-457-0820 Relations investisseurs Service de presse

Marie-Agnès de Peslouan Wouter van Beek

+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60 +33 1 41 56 56 00

madepeslouan@airfranceklm.com Wouter-van.Beek@airfranceklm.com

Compte de résultat Deuxième trimestre Premier semestre En millions d’euros 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Chiffre d’affaires 7 050 6 626 +6.4% 13,036 12,432 +4.9% Autres produits de l’activité 0 1 -100.0% 0 1 -100.0% Chiffre d’affaires 7 050 6 626 +6.4% 13,036 12,432 +4.9% Carburant avions -1 404 -1 184 +18.6% -2,605 -2,245 +16.0% Affrètements aéronautiques - 135 - 146 -7.7% -269 -276 -2.5% Redevances aéronautiques - 507 - 479 +5.9% -941 -906 +3.9% Commissariat - 208 - 193 +7.8% -395 -375 +5.3% Achats d’assistance en escale - 455 - 504 -9.7% -909 -980 -7.2% Achats et consommations d’entretien aéronautiques - 646 - 566 +14.1% -1,298 -1,183 +9.7% Frais commerciaux et de distribution - 267 - 278 -4.1% -517 -510 +1.4% Autres frais - 433 - 430 +0.7% -872 -824 +5.8% Frais de personnel -2 048 -1 959 +4.6% -4,020 -3,812 +5.5% Impôts et taxes - 41 - 38 +6.6% -93 -87 +6.9% Autres produits et charges 241 200 +20.4% 454 436 +4.1% EBITDA 1 147 1 049 +9.3% 1,571 1,670 -5.9% Amortissements, dépréciations et provisions - 747 - 703 +6.2% -1,474 -1,442 +2.2% Résultat d’exploitation 400 346 +15.6% 97 228 -57.5% Cessions de matériel aéronautique 10 0 nm 23 -4 nm Autres produits et charges non courants - 35 20 nm -30 -23 +30.4% Résultat des activités opérationnelles 375 366 +2.5% 90 201 -55.2% Coût de l'endettement financier brut - 115 - 122 -5.8% -221 -236 -6.4% Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 15 10 +55.2% 27 20 +35.0% Coût de l'endettement financier net - 100 - 112 -11.1% -194 -216 -10.2% Autres produits et charges financiers - 39 - 86 -54.7% -110 -74 +48.6% Résultat avant impôt des entreprises intégrées 236 168 +40.5% -214 -89 +140.4% Impôts - 161 - 62 +160.7% -33 -68 -51.5% Résultat net des entreprises intégrées 75 106 -29.2% -247 -157 +57.3% Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 6 5 +20.0% 8 -1 nm Résultat des activités poursuivies 81 111 -27.0% -239 -158 +51.3% Résultat net des activités non poursuivies 0 0 nm 0 0 nm Résultat de l’exercice 81 111 -26.4% -239 -158 +50.3% Intérêts minoritaires 1 1 0% 1 1 0% Résultat net (Part du groupe) 80 110 -27.3% -240 -159 +50.9%

Bilan consolidé Actifs 30 June 2019 31 Déc 2018 En millions d’euros Goodwill 217 217 Immobilisations incorporelles 1 248 1 194 Immobilisations aéronautiques 10 541 10 167 Autres immobilisations corporelles 1 530 1 503 Droits d'utilisation 5 079 5 243 Titres mis en équivalence 305 311 Actifs de retraite 174 331 Autres actifs financiers 1 384 1 487 Impôts différés 441 544 Autres débiteurs 242 264 Actif non courant 21 161 21 261 Actifs détenus en vue de la vente 0 0 Autres actifs financiers 469 325 Stocks et en-cours 702 633 Créances clients 2 558 2 191 Autres débiteurs 1 224 1 062 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 418 3 585 Actif courant 9 371 7 796 Total actif 30 532 29 057

Passif 30 June 2019 31 Déc 2018 En millions d’euros Capital 429 429 Primes d’émission et de fusion 4 139 4 139 Actions d’autocontrôle - 67 - 67 Titres subordonnés 403 403 Réserves et résultat -3 327 -3 051 Capitaux propres (Propriétaires de la société mère) 1 577 1 853 Participations ne donnant pas le contrôle 13 12 Capitaux propres 1 590 1 865 Provisions retraite 2 285 2 098 Passifs de restitution et autres provisions 3 097 3 035 Dettes financières 5 949 5 733 Dettes de loyers 3 473 3 546 Impôts différés 0 4 Autres créditeurs 293 459 Passif non courant 15 097 14 875 Passifs de restitution et autres provisions 558 492 Dettes financières 1 080 826 Dettes de loyers 955 989 Dettes fournisseurs 2 500 2 460 Titres de transport émis et non utilisés 4 407 3 153 Programme de fidélisation 837 844 Autres créditeurs 3 505 3 548 Concours bancaires 3 5 Passif courant 13 845 12 317 Total capitaux propres et passifs 30 532 29 057

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 juin 2019 En millions d’euros 30 juin 2019 30 juin 2018 Résultat net des activités poursuivies -239 -158 Résultat net des activités non poursuivies 0 0 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 1 475 1 442 Dotations nettes aux provisions financières 89 57 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels -31 7 Résultat sur cessions de filiales et participations -2 0 Résultats non monétaires sur instruments financiers 24 -23 Ecart de Variation non réalisé 52 108 Autres éléments non monétaires 64 -182 Résultats des sociétés mises en équivalence -8 1 Impôts différés 30 61 Capacité d'autofinancement 1 454 1 313 Dont activités non poursuivies 0 0 (Augmentation) / diminution des stocks -73 -67 (Augmentation) / diminution des créances clients -371 -517 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs 24 163 Variation des autres débiteurs et créditeurs 1 207 1 254 Variation du besoin en fonds de roulement 787 833 Variation du besoin en fonds de roulement des activités non poursuivies 0 0 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 2 241 2 146 Investissements corporels et incorporels -1 464 -1 534 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 75 46 Perte de contrôle de filiales, cession de titres de sociétés non contrôlées 8 3 Prise de contrôle de filiales et participations, achats de parts dans les sociétés non contrôlées 0 -8 Dividendes reçus 7 3 Diminution / (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 20 5 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement des activités non poursuivies 0 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -1 354 -1 485 Augmentation de capital suite à la nouvelle obligation convertible 54 0 Titres subordonnés (dont prime) 0 0 Emission de nouveaux emprunts 762 295 Remboursement de dettes financières -339 -998 Remboursement de dettes de loyers -501 -517 Diminution / (augmentation) nette des prêts -14 -49 Dividendes et coupons sur dettes subordonnées distribués -1 -1 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement des activités non poursuivies 0 0 Flux net de trésorerie lié aux activités de financement -39 -1 270 Effet des variations de Variation sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants -13 8 Effet des variations de Variation sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants des opérations non poursuivies 0 0 Variation de la trésorerie nette 835 -601 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 3 580 4 667 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 4 415 4 066 Variation de la trésorerie nette des activités non poursuivies 0 0 Indicateurs financiers EBITDA Deuxième trimestre Premier semestre En millions d’euros 2019 2018 2019 2018 Résultat d’exploitation courant 400 346 97 228 Amortissements, dépréciations et provisions 747 703 1 474 1 442 EBITDA 1 147 1 049 1 571 1 670 Résultat net - part du groupe, retraité Deuxième trimestre Premier semestre En millions d’euros 2019 2018 2019 2018 Résultat net, part groupe 80 110 -240 -159 Résultat net des activités non poursuivies 0 0 0 0 Résultat de Variation non réalisé -12 132 52 108 Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers (dérivés) 5 -74 -20 -60 Produits et charges non courants 25 -20 7 27 Impact des taxes sur les retraitements -6 -22 -12 -22 Dépréciation des actifs d’impôts différés 0 0 0 0 Résultat net - part du groupe, retraité 92 125 -213 -106 Coupons sur titres subordonnés -8 -12 -12 -12 Résultat net - part du groupe, retraité incluant les coupons sur titres subordonnés (utilisé pour calculer le bénéfice par action) 84 113 -225 -118 Résultat net retraité par action (en €) 0,20 0,26 -0,53 -0,28 Retour sur capitaux employés (ROCE)1 En millions d’euros 30 Juin 2019 30 Juin 2018 30 Juin 2018 30 Juin 2017 Ecart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 465 1 379 1 379 1 309 Immobilisations aéronautiques 10 541 10 081 10 081 9 539 Autres immobilisations corporelles 1 530 1 443 1 443 1 378 Droits d'utilisation 5 079 5 565 5 565 5 577 Titres mis en équivalence 305 294 294 294 Autres actifs financiers, hors titres disponibles à la vente, valeurs mobilières de placement et dépôts liés aux dettes financières 133 122 122 106 Provisions, hors retraites, litige cargo et restructuration -3 243 -2 944 -2 944 -2 698 BFR, hors valeur de marché des instruments dérivés -6 942 -6 669 -6 669 -6 417 Capitaux employés au bilan 8 868 9 271 9 271 9 088 Capitaux employés moyens (A) 9 070 9 180 Résultat d’exploitation ajusté des locations opérationnelles 1 201 1 610 - Dividendes reçus - 1 - 3 - Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 6 13 - Charge d’impôt reconnue dans le résultat net ajusté - 358 - 481 Résultat ajusté après impôt (B) 848 1 139 ROCE, 12 mois glissants (B/A) 9,3% 12,4% Dette nette Bilan au En millions d’euros 30 Juin 2019 31 Déc 2018 Dettes financières 6 685 6 216 Dettes de loyers 4 340 4 450 Actifs financiers nantis (swap sur OCÉANE) 0 0 Couvertures de juste valeur sur les dettes 5 7 Intérêts courus non échus -52 -67 Dettes financières brutes (A) 10 978 10 606 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 418 3 585 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 49 74 Trésorerie nantie 269 265 Dépôts (obligations) 548 522 Concours bancaires courant -3 -5 Autre -1 1 Liquidités nettes (B) 5 280 4 442 Dette nette (A) – (B) 5 698 6 164 Cash-flow libre d’exploitation ajusté Deuxième trimestre Premier semestre En millions d’euros 2019 2018 2019 2018 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation, activités poursuivies 1 071 849 2 241 2 146 Investissements corporels et incorporels -747 -595 -1 465 -1 534 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 36 20 76 46 Cash-flow libre d’exploitation 360 274 852 658 Remboursement de la dette de location -250 -275 -501 -517 Cash flow libre d'exploitation ajusté 110 -1 351 141 Coût net à l’SKO Deuxième trimestre Premier semestre 2019 2018 2019 2018 Chiffre d’affaires (en m€) 7 050 6 627 13 036 12 432 Résultat d’exploitation courant (en m€) -/- 400 346 97 228 Coût d’exploitation total (en m€) 6 650 6 281 12 939 12 204 Activité passage réseaux – autres recettes (en m€) -227 -226 -436 -414 Activité cargo – autres recettes fret (en m€) -80 -76 -153 -143 Chiffre d’affaires externe de la maintenance (en m€) -527 -471 -1 081 -941 Transavia - autres recettes (en m€) -1 -1 -9 -11 Chiffre d’affaires externe des autres activités (en m€) -8 -8 -15 -17 Coût net (en m€) 5 807 5 499 11 245 10 678 Capacités produites, exprimées en SKO 85 207 81 538 160 793 154 941 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 6,82 6,75 6,99 6,89 Variation brute 1,0% 1,5% Effet Variation sur les coûts nets (en m€) 114 197 Variation à Variation constant -1,0% -0,3% Effet prix du carburant (en m€) 76 121 Coût unitaire à l’SKO à Variation et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 6,82 6,98 6,99 7,09 Variation à Variation et prix du carburant constants -2,3% -1,4% *La capacité produite par les activités de transport est calculée en additionnant les capacités du réseaux passage (en SKO), de Transavia (en SKO). Résultats par compagnies

Groupe Air France Deuxième trimestre Premier semestre 2019 Variation 2019 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 4 284 +9,1% 7 982 +6,7% EBITDA (en m€) 609 +170 813 +69 Résultat d’exploitation (en m€) 143 +130 -113 +51 Marge d’exploitation (%) 3,3% +3,0 pt -1,4% +0,8 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 589 +218 764 +127 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 13,8% +4,3 pt 9,6% +1,1 pt

Groupe KLM



Deuxième trimestre Premier semestre 2019 Variation 2019 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 2 899 +3,7% 5 284 +2,0% EBITDA (en m€) 537 -66 744 -172 Résultat d’exploitation (en m€) 258 -70 202 -186 Marge d’exploitation (%) 8,9% -2,8 pt 3,8% -3,7 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 507 -35 692 -95 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 17,5% -1,9 pt 13,1% -2,1 pt NB: Le résultat des deux compagnies n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison des écritures intra-groupe

Flotte du groupe au 30 Juin 2019 Type d'appareil AF

(dont HOP) KLM

(dont KLC & MP) Transavia Propriété Crédit-bail Loyers opérat. Total En exploit. Ecart 31/12/18 B747-400 10 10 10 10 -1 B777-300 43 14 11 24 22 57 57 B777-200 25 15 24 1 15 40 40 B787-9 9 13 7 3 12 22 22 2 B787-10 1 1 1 1 A380-800 10 1 4 5 10 10 A340-300 5 5 5 5 -1 A330-300 5 5 5 5 A330-200 15 8 11 12 23 23 Total long-courrier 107 66 0 70 32 71 173 173 1 B737-900 5 2 3 5 5 B737-800 30 72 29 10 63 102 102 9 B737-700 16 7 3 5 15 23 23 -2 A321 20 11 9 20 20 A320 43 3 5 35 43 43 A319 33 20 13 33 33 -1 A318 18 16 2 18 18 Total moyen-courrier 114 51 79 84 22 138 244 244 6 ATR72-600 6 6 6 5 -1 ATR72-500 1 1 1 -1 ATR42-500 3 3 3 -5 Canadair Jet 1000 14 14 14 14 Canadair Jet 700 11 11 11 10 2 Embraer 190 12 32 7 14 23 44 44 2 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 15 9 1 5 15 15 Embraer 145 17 14 3 17 13 Total Regional 79 49 0 58 32 38 128 118 -3 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 6 0 0 6 6 0 Total 302 170 79 218 86 247 551 541 4







1 Impact de la grève Air France sur le résultat d’exploitation 2018: -260m€ sur le deuxième trimestre, -335m€ sur le premier semestre



2 La recette unitaire passage est la somme des recettes unitaires Réseaux passage et Transavia, variation à change constant



3 Pour s’aligner avec les pratiques de l’industrie, l’indicateur ESKO ne sera plus utilisé en 2019. Nouvelle définition du Coût unitaire : Coût net par Siège Kilomètre Offert à change et carburant constants. L’impact de ce changement devrait être d’environ -0,1 pt en 2019.



4 Sur la base des courbes à terme au 26 juillet 2019, prix moyen du Brent de 65 USD le baril en 2019 et prix du jet fuel, coûts de mise à bord inclus de 684 USD par tonne en 2019. Hypothèse d’EUR/USD à 1,13 en 2019



1 La définition du ROCE a été revue dans le cadre de la mise en place de la norme IFRS 16. La valeur des actifs liés aux contrats de location des avions correspond à présent à la valeur nette comptable des droits d’utilisation de l’ensemble des contrats de location. De même, le « résultat d’exploitation ajusté des locations opérationnelles » a été remplacé par le « résultat d’exploitation courant » qui, du fait de l’application de la norme IFRS 16, ne comprend plus le coût financier des contrats de location. Enfin, le groupe utilise à présent un taux d’impôt normatif, calculé en fonction des taux d’impôt en vigueur en France et aux Pays-Bas.



