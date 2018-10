Air France KLM : Résultats du troisième trimestre 2018

31 octobre 2018

RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2018

Bonne résistance du résultat d'exploitation grâce à la performance en matière de recettes et à la réduction des coûts unitaires

TROISIEME TRIMESTRE 2018

Les équipes commerciales d'Air France-KLM ont réalisé une solide performance sur tous les segments d'activité :

 28,5 millions de passagers transportés, soit une progression de 2,3% par rapport à l'an dernier,

 Recette unitaire du groupe en hausse de 2,0% à change constant,

 Forte croissance des revenus, en hausse de + 4,0%, et 5,8% à change constant.

Le groupe a enregistré un solide résultat d'exploitation, la réduction des coûts unitaires et la croissance des revenus contribuant à absorber l'impact négatif du carburant et des devises :

 Résultat d'exploitation de 1 065 millions d'euros, en recul de 77 millions d'euros1 sur l'an dernier, et en hausse de 11 millions à change constant,

 Coûts unitaires en baisse de -1% à change, carburant et charges de retraites constants1.

La dette nette du groupe a diminué de 222 millions d'euros par rapport au 31 décembre 20171 et s'élevait

à 6,3 milliards d'euros, le ratio dette nette/EBITDA est resté stable à 1,4x.

Le groupe a racheté 197 millions d'euros d'obligations hybrides, ce qui qui va permettre une réduction

des coupons.

Un accord salarial a été conclu le 19 octobre 2018 entre Air France et les organisations syndicales représentatives. Des négociations catégorielles s'ouvriront avec les pilotes la semaine prochaine.

PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2018

Le groupe continuera à travailler à l'amélioration de la recette dans un contexte de hausse de sa facture

pétrolière :

 Sur la base des prévisions actuelles et de la poursuite d'un environnement positif en matière de demande, le groupe prévoit une augmentation des revenus de l'activité Passage réseaux au quatrième trimestre 2018, avec des coefficients d'occupations long courrier prévisionnels supérieurs à l'année dernière et une recette unitaire Passage stable à change constant.

L'objectif d'évolution des coûts unitaires entre 0% et 1% est confirmé, à change, prix du carburant et charges de retraites constants.

Le Conseil d'Administration d'Air France-KLM, présidé par Anne-Marie Couderc, s'est réuni le 29 octobre 2018 pour approuver les comptes des neuf premiers mois de l'année 2018.

Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM et d'Air France, a commenté : « Air France-KLM a réalisé un résultat d'exploitation solide sur le trimestre d'été 2018, reflétant l'engagement de toutes ses équipes, sa puissance commerciale et l'attractivité de ses marques.

L'accord salarial conclu chez Air France apporte de la stabilité et de nouvelles perspectives pour nos activités et nos salariés. Je suis convaincu que, dans les prochains mois, nous serons capables de nous appuyer sur les forces et atouts du Groupe pour construire une stratégie ambitieuse et innovante, afin d'assurer le succès de nos compagnies et de repositionner Air France-KLM en leader de l'industrie.»

Groupe Air France-KLM Troisième trimestre Neuf mois 2018 Variation1 2018 Variation1 Passagers (en milliers) Recette unitaire par SKO2 (cts €) Résultat d'exploitation (m€) Résultat net - part du groupe3 (m€) Cash flow libre d'exploitation ajusté (m€) Dette nette en fin de période (m€) 28 531 +2,3% 7,05 +2,0% 1 065 - 77 786 + 145 - 14

- 135 76 985 +2,6% 6,65 +1,6% 1 292 - 403 627

- 464 127

- 652 6 349

- 222

1 Depuis le 1er janvier 2018, le groupe Air France-KLM applique les nouvelles normes IFRS 9,15 et 16. Les comptes consolidés du groupe ont été retraités au 1er Janvier 2017 afin de permettre la comparaison

2 Passage et Transavia, variation à change constant

Revue d'activité sur le troisième trimestre 2018

Activité Réseaux : les équipes commerciales tirent parti de la forte demande estivale

Réseaux Troisième trimestre Neuf mois Variation 2018 Variation à change constant Variation 2018 Variation à change constant Capacité (millions d'ESKO) Chiffre d'affaires total (m€) Chiffre d'affaires passage régulier (m€) Recette unitaire par ESKO (cts€) Coût unitaire par ESKO (cts€) Résultat d'exploitation (m€) 87 948 +1,9% 6 430 +3,0% +5,1% 6 099 +2,0% +4,2% 6,94 +0,1% +2,2% 6,01 +2,0% +2,6% 810 - 76 + 14 246 874 +1,5% 17 216 +0,9% +4,1% 16 328 +0,2% +3,5% 6,61 -1,2% +2,0% 6,23 +1,4% +4,1% 960 - 397 - 272

Au troisième trimestre 2018, la capacité a augmenté de 1,9%. Grâce à la bonne performance de ses équipes commerciales, le chiffre d'affaires de l'activité Réseaux a progressé 5,1% à change constant par rapport à l'an dernier. Cette croissance s'explique principalement par la bonne performance de la

recette unitaire des activités Passage et Cargo.

Le résultat d'exploitation des activités Passage et Cargo s'est établi à 810 millions d'euros au troisième trimestre 2018, soit une hausse de 14 millions d'euros à change constant par rapport à 2017.

Activité Passage : forte performance des lignes sur l'Amérique du nord et l'Asie, demande du Brésil et d'Argentine impactée par la dépréciation des devises locales

Réseaux passage Troisième trimestre Neuf mois Variation 2018 Variation à change constant Variation 2018 Variation à change constant Passagers (en milliers) Capacité (millions de SKO) Trafic (millions de PKT) Coefficient occupation Chiffre d'affaires total (m€) Chiffre d'affaires passage régulier (m€) Recette unitaire au SKO (cts €) 23 369 +1,9% 78 219 +2,0% 70 033 +2,4% 89,5% +0,4 pt 5 864 +2,5% +4,7%

5 608 +1,6% +3,8%

7,17 -0,4% +1,8% 64 509 +2,0% 219 214 +1,7% 192 570 +2,6% 87,8% +0,7 pt 15 564 +0,6% +3,8%

14 894 -0,0% +3,2%

6,79 -1,7% +1,5%

La capacité a augmenté de 2,0% au troisième trimestre 2018, entraînant une croissance du trafic de 2,4%.

Grâce à une politique commerciale dynamique et à son « revenue management », le groupe a pu augmenter la recette unitaire globale par siège kilomètre offert1 de 1,8%, en dépit d'une base de comparaison élevée au troisième trimestre 2017.

Le réseau long-courrier a enregistré une solide performance avec un coefficient d'occupation en hausse de 0,4 point à 89,5% et une recette unitaire1 en augmentation de 1,9% sur le trimestre. Les réseaux Amérique du Nord, Asie et Afrique & Moyen-Orient ont été orientés à la hausse, avec des progressions de recette unitaire1 de 3,8%, 2,5% et 2,8% respectivement. En Amérique Latine, la capacité du groupe a augmenté de 7,7%, pricipalement portée par l'ouverture de la ligne Fortaleza chez Joon et KLM.

Cependant, la demande du Brésil et d'Argentine a été impactée par la dépréciation des devises locales et s'est avérée moins forte que prévue, entraînant un recul de la recette unitaire1 du réseau Amérique Latine de -2,4%. La recette unitaire1 du réseau Caraïbes et Océan Indien est restée stable.

1 A change constant

La performance du réseau Moyen-courrier a été globalement positive, avec une croissance de la recette unitaire1 de 2,1%. Sur le moyen-courrier hub, la recette unitaire1 a augmenté de 3,3%, les deux hubs contribuant de façon positive aux résultats.

Sur le réseau point-à-point en France, où la pression de la concurrence ferroviaire perdure, la recette unitaire1 a baissé de 3,0%.

Cargo : performance toujours solide en matière de recette unitaire

Cargo Troisième trimestre Neuf mois Variation 2018 Variation à change constant Variation 2018 Variation à change constant Tonnage (en milliers) Capacité (milliers de TKO) Trafic (millions de TKT) Coefficient d'occupation Chiffre d'affaires total (m€) Chiffre d'affaires transport de fret (m€) Recette unitaire par TKO (cts €) 289 +3,5% 3 787 +1,6% 2 204 +3,7% 58,2% +1,1 pt 567 491 12,97 +8,8% +9,4%

+7,9% +8,5%

+6,1% +6,7% 834 -0,4% 10 734 -0,1% 6 336 +0,3% 59,0% +0,3 pt 1 654 +4,5% +7,8%

1 434 +3,2% +6,6%

13,36 +3,3% +6,8%

La capacité du Cargo a augmenté de 1,6% par rapport à l'an dernier, soutenue par une forte demande, particulièrement en Asie et en Amérique du Nord. En dépit de circonstances locales difficiles, la performance a été bonne aussi sur l'Amérique Latine.

Le « revenue management » a introduit des hausses de prix pour les avions tout cargo et pour les soutes, ce qui s'est traduit par une recette unitaire1 en augmentation de 6,7% pour le trimestre.

La nouvelle plateforme clients digitale est efficace et contribue à la croissance des ventes, avec une augmentation du canal de distribution en ventes directes. L' utilisation par nos clients des "Air Way Bills" éléctroniques (E-AWB) a progressé à un niveau de 73% au troisième trimestre 2018.

Transavia : la hausse de capacité et l'augmentation de recette unitaire compensent la hausse de la facture carburant, permettant de dégager un résultat d'exploitation de 178 millions d'euros et une marge de 29%

Transavia Troisième trimestre Neuf mois 2018 Variation 2018 Variation Passagers (en milliers) Capacité (millions de SKO) Trafic (millions de PKT) Coefficient d'occupation Chiffre d'affaires total (m€) Recette unitaire au SKO (cts €) Coût unitaire au SKO (cts €) Résultat d'exploitation (m€) 5 162 +4,1% 10 082 +5,8% 9 363 +5,8% 92,9% +0,0 pt 615 +10,6% 6,09 +4,5% 4,33 +7,8% 178 +5 12 476 +6,0% 24 033 +6,8% 22 193 +8,8% 92,3% +1,7 pt 1 302 +12,2% 5,37 +5,0% 4,62 +4,0% 181 + 28

Transavia a transporté 5,1 millions de passagers au troisième trimestre 2018, soit une augmentation de 4,1% par rapport à l'année dernière. En dépit d'une base de comparaison 2017 élevée (recette unitaire du T3 2017 en hausse de 9,3%), la recette unitaire a augmenté de 4,5% par rapport à l'an dernier.

Le résultat d'exploitation du troisième trimestre 2018 a atteint 178 millions d'euros, en amélioration de 5 millions d'euros par rapport à l'année passée.

Transavia France, en particulier, a enregistré un excellent trimestre, avec une croissance des capacités de 17% et des recettes unitaires en hausse qui ont porté sa marge d'exploitation à 30%.

Maintenance : forte hausse du chiffre d'affaires externe

Maintenance Troisième trimestre Neuf mois Variation 2018 Variation à change constant Variation 2018 Variation à change constant Chiffre d'affaires total (m€) Chiffre d'affaires externe (m€) Résultat d'exploitation (m€) Marge d'exploitation (%) 1 061 +2,5% 489 +9,4% +9,7% 77 - 5 7,6% -0,6 pt - 5 -0,6 pt 3 143 +2,5% 1 430 +7,0% +14,0% 149 4,7% - 39 -1,4 pt - 22 -1,1 pt

Les revenus de l'activité Maintenance ont augmenté au troisième trimestre 2018 par rapport à l'année précédente, avec un chiffre d'affaires externe en hausse de 9.7% à change constant, porté par la bonne performance de l'activité Moteurs. La marge d'exploitation, exprimée en pourcentage des revenus totaux, s'est élevée à 7,2%, en retrait de 0,6 point à change constant.

Le carnet de commandes de la Maintenance s'est établi à 10,7 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2018, en hausse de 0,3 milliard de dollars par rapport à fin 2017 principalement grâce à de nouveaux contrats Equipements et Moteurs.

Groupe Air France-KLM : croissance du chiffre d'affaires de 4,0% et 5,8% à change constant, résultat d'exploitation de 1,07 milliard d'euros

Troisième trimestre Neuf mois Variation 2018 Variation à données comparables Variation 2018 Variation à données comparables Capacité (ESKO m) Capacité hors Cargo (SKO m) Recette unitaire au ESKO (cts €) Chiffre d'affaires (m€) EBITDA (m€) Résultat d'exploitation (m€) Marge opérationnelle (%) Résultat net, part du groupe (m€)1 98 030 +2,3% 88 301 +2,4% 6,85 +0,5% +2,4% 7 545 +4,0% +5,8% 1 771 - 82 6 1 065 - 77 11 14,1% 786 -1,6 pt + 145 -0,7 pt 270 908 +1,9% 243 247 +2,2% 6,50 -0,9% +2,1% 19 977 +2,0% +5,3% 3 441 - 352 - 210

1 292 6,5% 627 - 403 -2,2 pt - 464 - 267 -1,7 pt

Au troisième trimestre 2018, le résultat d'exploitation du groupe Air France-KLM a bien résisté en s'établissant à 1 065 millions d'euros, en recul de 77 millions d'euros par rapport à l'année précédente, et en hausse de 11 millions à change constant.

La solide performance commerciale associée aux efforts de réduction des coûts ont contribué à compenser pour une large part les effets négatifs de l'augmentation du pétrole et des devises. Les recettes unitaires et coûts unitaires ont généré des contributions positives respectives de 155 et 55 millions d'euros.

La facture de carburant incluant les couvertures s'est élevée à 1 377 millions d'euros, en augmentation de 229 millions d'euros et de 223 millions d'euros à change constant, en raison de la hausse du prix de carburant. La couverture positive du carburant au troisième trimestre 2018 a dégagé un gain de 240 millions d'euros.

Les variations de change ont eu un impact négatif de 128 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et un impact positif sur les coûts de 40 millions d'euros incluant les couvertures de change. L'impact net a donc été négatif de 88 millions d'euros sur le troisième trimestre 2018.

1 Eléments exceptionnels sur le Résutat net, part du groupe au 2017 :

- Effet positif après impôts de 98 m€ au T3 2017 et 339 m€ sur 9M 2017, en raison du retraitement IFRS16 de la dette de location en dollars,

- Charge non courante de 223 m€ après impôts au T3 2017 en raison de la décomptabilisation des actifs de retraite des personnels de cabine de KLM.

Si l'on exclut ces éléments exceptionnels, variation du Résultat net, part du groupe de +10m€ au T3 2018 et -358 m€ sur 9M 2018 par rapport à 2017.

Coût unitaire en diminution de 1%, en cohérence avec l'objectif d'une variation sur l'année comprise entre 0 et +1%

A change, prix du carburant et charges de retraite constants, le coût unitaire a baissé de -1,0% au troisième trimestre 2018.

Pour les neuf premiers mois de l'année, l'accord salarial signé chez Air France le 19 octobre 2018 entraînera un coût de 40 millions d'euros environ qui sera enregistré dans les comptes au quatrième trimestre 2018.

Coûts salariaux constants et hausse de productivité du personnel soutenue par l'augmentation de capacité

La productivité, mesurée en RSKO par ETP, a augmenté de 0,6% tandis que la capacité a progressé de 2,3%.

Le nombre de salariés a été augmenté de 1 400 ETP dont 250 ETP pilotes et 300 ETP personnels navigants commerciaux pour accompagner la croissance des capacités. Le personnel au sol a augmenté de 850 ETP, principalement dans les départements d'innovation informatique, les activités pour compte de tiers de la maintenance et les centres de service aux clients.

Les coûts salariaux nets ont reculé de -0,6% sur le troisième 2018 par rapport à 2017. Ils auraient été stables en incluant les coûts trimestriels relatifs au nouvel accord salarial d'Air France.

Réduction de la dette nette au 30 septembre 2018

En millions d'euros Troisième trimestre Neuf mois 2018 Variation 2018 Variation Cash-flow avant variation du BFR et plans de départ volontaires, activités poursuivies Paiements liés aux plans de départs volontaires Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) Cash-flow d'exploitation Investissements nets avant opérations de sale & lease-back* Cash-flow libre d'exploitation Réduction des dettes de location Cash-flow libre d'exploitation ajusté ** 1 594 - 47 - 12

+ 15 - 823 759 - 168

- 200 - 554 43 205 - 157 - 219 22

- 14 - 135 3 028 - 269

- 133 10 - 33

- 181 2 905

- 483 -2 042

- 179 863 - 736 127

- 662 10 - 652

* Somme des « Investissements corporels et incorporels » et « Produits de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles » tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidé.

** Le « Cash-flow libre d'exploitation ajusté » est le « Cash-flow libre d'exploitation » après déduction du remboursement des dettes de location.

Cash-flow libre d'exploitation ajusté de +127 millions d'euros pour les neuf premiers

mois 2018

Le cash-flow libre d'exploitation ajusté du groupe s'est élevé à 127 millions d'euros pour les neuf

premiers mois de 2018, en diminution de 652 millions d'euros par rapport à 2017. Cette baisse s'explique par l'impact des grèves et par une hausse de 221 millions d'euros des investissements nets.

Réduction de la dette nette entrainée par la génération ajustée de cash-flow libre d'exploitation et le remboursement de dettes de location

En millions d'euros

30 sep 2018

31 déc 2017

Dette nette / EBITDA1

6 349 4 425

6 571 4 779

1,4 x

1,4 x

Au 30 septembre 2018, le groupe a racheté 197 millions d'euros d'obligations hybrides perpétuelles2, ce qui permet une réduction nette des coupons de 11 millions d'euros jusqu'à l'échéance d'octobre

1 sur 12 mois glissants

2 194,5 m€ au titre de l'offre contractuelle de rachat lancée le 3 septembre 2018 et 2,2 m€ de gré à gré au même prix

