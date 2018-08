PARIS, 16 août (Reuters) - Le gouvernement français a salué jeudi la nomination de Benjamin Smith comme directeur général du groupe Air France-KLM.

Fort de 19 années d'expérience à Air Canada, Benjamin Smith "bénéficie de la pleine confiance de l'Etat et des principaux actionnaires d’Air France-KLM pour rétablir le dialogue social et pour mener à bien les grands chantiers de transformation du groupe", peut-on lire dans un communiqué commun de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, et Elisabeth Borne, ministre des Transports.

Le conseil d'administration d'Air France-KLM a officialisé la nomination de Benjamin Smith, numéro deux d'Air Canada, au poste de directeur général du groupe aérien franco-néerlandais.

"C'est une chance pour Air France-KLM d’attirer un dirigeant de cette dimension qui dispose d’une importante expérience acquise au cours des 19 dernières années passées chez Air Canada, d’un sens du dialogue et d’une grande capacité de transformation", soulignent les deux ministres. (Elizabeth Pineau, édité par Dominique Rodriguez)

