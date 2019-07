Air France KLM : Steven Zaat est nommé Directeur Général Adjoint Economie-Finances d'Air France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Peu avant la clôture mardi, Air France a annoncé la nomination de Steven Zaat en tant que Directeur Général Adjoint Economie-Finances d'Air France à compter du 3 juillet. Il rapportera directement à Anne Rigail et sera membre du Comité Exécutif. Il remplacera Marc Verspyck qui cessera ses fonctions de Directeur général adjoint Economie Finances d'Air France à cette même date, avant de quitter l'entreprise.Après avoir occupé différents postes financiers chez AKZO Nobel, société spécialisée dans les produits chimiques et pharmaceutiques, Steven Zaat a rejoint KLM en 2000 où il a occupé différentes fonctions au sein de la division Engineering and Maintenance puis au sein des Alliances et de l'Audit.En 2014, il a rejoint le groupe Air France-KLM, en tant que VP Finance & Control Air France-KLM Engineering & Maintenance.En 2015, il devient Senior Vice President Corporate Control Air France-KLM, en charge des Services financiers partagés, du Corporate Control et des joint-ventures. Il a fait partie des équipes de négociations de la joint-venture entre Air France-KLM, Delta et Virgin Atlantic.