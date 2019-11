Air France KLM : TRAFIC DU MOIS D'OCTOBRE 2019

12 novembre 2019

TRAFIC DU MOIS D’OCTOBRE 2019

Activité passage du Groupe : nombre de passagers -0,1%, trafic +1,6%, coefficient d’occupation +0,5pt









Faits marquants du mois

Activité passage réseaux

(Air France et KLM) Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Long-Courrier + 2,0% + 2,3% 88,1% + 0,2 Amérique du nord + 5,8% + 5,9% 89,2% + 0,0 Amérique latine + 6,0% + 5,6% 86,9% - 0,4 Asie + 1,6% + 0,7% 90,0% - 0,9 Afrique-Moyen Orient - 3,4% - 1,8% 84,7% + 1,4 Caraïbes-Océan Indien - 4,1% - 1,7% 87,2% + 2,1 Court et Moyen-Courrier - 1,3% + 0,9% 85,4% + 1,9 Total groupe + 1,3% + 2,0% 87,6% + 0,6

4 7,6 millions de passagers, +0,5%

Activité Transavia Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Total - 1,2% - 1,6% 92,0% - 0,3

4 1,5 million de passagers, -3,4%

Activité total groupe (Air France KLM et Transavia) Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Total + 1,1% + 1,6% 88,0% + 0,5

4 9,2 millions de passagers, -0,1%

Activité cargo Capacité

(TKO var en %) Trafic

(TKT var en %) Coefficient de remplissage (%) Variation (en points) Total + 0,6% - 7,2% 58,5% - 4,9

Agenda

9 décembre 2019 : Publication du trafic de novembre 2019

Contact Investisseurs Contact Presse

Olivier Gall Wouter van Beek

+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60 +33 1 41 56 56 00

olgall@airfranceklm com wouter-van beek@airfranceklm com

Website: www airfranceklm com





STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

Octobre Cumul Total activité passage réseaux* 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 7 624 7 583 0,5% 73 902 72 091 2,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 22 418 21 972 2,0% 220 977 214 542 3,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 25 600 25 262 1,3% 250 489 244 475 2,5% Coefficient d’occupation (%) 87,6% 87,0% 0,6 88,2% 87,8% 0,5 Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 382 2 319 2,7% 23 670 23 003 2,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 18 023 17 615 2,3% 178 559 173 454 2,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 20 452 20 045 2,0% 200 578 195 455 2,6% Coefficient d’occupation (%) 88,1% 87,9% 0,2 89,0% 88,7% 0,3 Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 773 727 6,3% 7 459 7 039 6,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 493 5 188 5,9% 52 987 50 185 5,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 161 5 822 5,8% 59 277 56 250 5,4% Coefficient d’occupation (%) 89,2% 89,1% 0,0 89,4% 89,2% 0,2 Amérique latine Passagers transportés (milliers) 305 284 7,4% 3 034 2 844 6,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 871 2 719 5,6% 28 844 27 271 5,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 302 3 114 6,0% 32 277 30 150 7,1% Coefficient d’occupation (%) 86,9% 87,3% (0,4) 89,4% 90,5% (1,1) Asie Passagers transportés (milliers) 565 555 1,9% 5 534 5 360 3,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 936 4 902 0,7% 48 335 47 000 2,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 485 5 396 1,6% 53 220 51 763 2,8% Coefficient d’occupation (%) 90,0% 90,9% (0,9) 90,8% 90,8% 0,0 Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 456 467 (2,4%) 4 545 4 648 (2,2%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 620 2 668 (1,8%) 25 737 26 241 (1,9%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 092 3 200 (3,4%) 30 452 31 394 (3,0%) Coefficient d’occupation (%) 84,7% 83,4% 1,4 84,5% 83,6% 0,9 Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 282 286 (1,4%) 3 098 3 111 (0,4%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 103 2 138 (1,7%) 22 655 22 757 (0,4%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 411 2 513 (4,1%) 25 352 25 899 (2,1%) Coefficient d’occupation (%) 87,2% 85,1% 2,1 89,4% 87,9% 1,5 Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 5 242 5 263 (0,4%) 50 232 49 088 2,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 396 4 357 0,9% 42 418 41 089 3,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 148 5 217 (1,3%) 49 911 49 020 1,8% Coefficient d’occupation (%) 85,4% 83,5% 1,9 85,0% 83,8% 1,2

* Air France et KLM

Transavia

Octobre Cumul Transavia 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 1 528 1 582 (3,4%) 14 843 14 058 5,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 783 2 828 (1,6%) 27 023 25 021 8,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 027 3 065 (1,2%) 29 254 27 098 8,0% Coefficient d’occupation (%) 92,0% 92,3% (0,3) 92,4% 92,3% 0,0

Total groupe activité passage**

Octobre Cumul Total groupe** 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 9 152 9 164 (0,1%) 88 745 86 149 3,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 25 202 24 799 1,6% 247 999 239 563 3,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 28 627 28 326 1,1% 279 743 271 573 3,0% Coefficient d’occupation (%) 88,0% 87,5% 0,5 88,7% 88,2% 0,4

** Air France KLM et Transavia

Activité cargo

Octobre Cumul Total groupe 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 735 791 (7,2%) 6 994 7 127 (1,9%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 256 1 248 0,6% 12 151 11 983 1,4% Coefficient de remplissage (%) 58,5% 63,4% (4,9) 57,6% 59,5% (1,9)





Activité Air France

Octobre Cumul Total activité passage réseaux 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 4 490 4 557 (1,5%) 44 325 43 300 2,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 836 12 670 1,3% 129 277 124 108 4,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 14 874 14 792 0,6% 148 171 143 403 3,3% Coefficient d’occupation (%) 86,3% 85,7% 0,6 87,2% 86,5% 0,7





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 384 1 358 2,0% 14 107 13 532 4,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 10 254 10 058 1,9% 103 919 99 512 4,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 11 783 11 599 1,6% 117 727 113 396 3,8% Coefficient d’occupation (%) 87,0% 86,7% 0,3 88,3% 87,8% 0,5





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 3 105 3 199 (2,9%) 30 219 29 768 1,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 582 2 612 (1,1%) 25 359 24 596 3,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 091 3 192 (3,2%) 30 444 30 007 1,5% Coefficient d’occupation (%) 83,5% 81,8% 1,7 83,3% 82,0% 1,3





Octobre Cumul Activité cargo 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 324 356 (9,0%) 3 118 3 113 0,1% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 623 632 (1,5%) 6 112 5 953 2,7% Coefficient de remplissage (%) 52,1% 56,3% (4,3) 51,0% 52,3% (1,3)

Activité KLM

Octobre Cumul Total activité passage réseaux 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Passagers transportés (milliers) 3 134 3 026 3,6% 29 576 28 791 2,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 9 582 9 302 3,0% 91 699 90 434 1,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 10 725 10 470 2,4% 102 318 101 073 1,2% Coefficient d’occupation (%) 89,3% 88,8% 0,5 89,6% 89,5% 0,1





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 982 941 4,3% 8 566 8 510 0,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 997 962 3,7% 9 563 9 471 1,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 769 7 557 2,8% 74 640 73 941 0,9% Coefficient d’occupation (%) 8 669 8 445 2,6% 82 851 82 059 1,0





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 137 2 064 3,5% 20 013 19 320 3,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 814 1 745 3,9% 17 059 16 493 3,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 056 2 025 1,6% 19 467 19 013 2,4% Coefficient d’occupation (%) 88,2% 86,2% 2,0 87,6% 86,7% 0,9





Octobre Cumul Activité cargo 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 410 435 (5,7%) 3 876 4 013 (3,4%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 633 616 2,8% 6 040 6 030 0,2% Coefficient de remplissage (%) 64,8% 70,7% (5,8) 64,2% 66,5% (2,4)

Pièce jointe