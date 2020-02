Air France KLM : TRAFIC DU MOIS DE JANVIER 2020

10 février 2020

TRAFIC DU MOIS DE JANVIER 2020

Activité passage du Groupe : nombre de passagers +2,2%, trafic +2,7%, coefficient d’occupation +0,3pt









Faits marquants du mois

Activité passage réseaux

(Air France et KLM) Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Long-Courrier + 3,3% + 3,4% 87,2% + 0,1 Amérique du nord + 6,7% + 8,4% 86,0% + 1,3 Amérique latine + 3,8% + 1,5% 88,9% - 2,0 Asie + 4,3% + 2,7% 88,1% - 1,3 Afrique-Moyen Orient - 1,0% + 2,5% 84,1% + 2,9 Caraïbes-Océan Indien + 0,7% + 0,5% 89,0% - 0,2 Court et Moyen-Courrier + 0,9% + 2,5% 79,7% + 1,3 Total groupe + 2,9% + 3,3% 85,9% + 0,3

46,7 millions de passagers, +2,8%

Le trafic de Janvier 2020 est très peu impacté par l’épidémie de Coronavirus. Une première estimation financière de l’impact sur les prochains mois sera donnée lors de la présentation des résultats annuels.

Activité Transavia Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Total - 4,9% - 4,1% 89,8% + 0,7

40,8 million de passagers, -2,5%

Activité total groupe (Air France KLM et Transavia) Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Total + 2,3% + 2,7% 86,1% + 0,3

47,5 millions de passagers, +2,2%

Activité cargo Capacité

(TKO var en %) Trafic

(TKT var en %) Coefficient de remplissage (%) Variation (en points) Total + 2,0% - 0,6% 53,6% - 1,4

Agenda

20 février 2020: présentation des résultats annuels 2019

10 mars 2020 : Publication du trafic de février 2020

Contact Investisseurs Contact Presse

Olivier Gall Wouter van Beek

+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60 +33 1 41 56 56 00

olgall@airfranceklm com wouter-van beek@airfranceklm com

Website: www airfranceklm com





STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

Janvier Cumul Total activité passage réseaux* 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 6 683 6 501 2,8% 6 683 6 501 2,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 21 233 20 558 3,3% 21 233 20 558 3,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 24 724 24 028 2,9% 24 724 24 028 2,9% Coefficient d’occupation (%) 85,9% 85,6% 0,3 85,9% 85,6% 0,3 Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 342 2 252 4,0% 2 342 2 252 4,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 17 713 17 125 3,4% 17 713 17 125 3,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 20 310 19 653 3,3% 20 310 19 653 3,3% Coefficient d’occupation (%) 87,2% 87,1% 0,1 87,2% 87,1% 0,1 Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 607 558 8,8% 607 558 8,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 331 3 995 8,4% 4 331 3 995 8,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 034 4 717 6,7% 5 034 4 717 6,7% Coefficient d’occupation (%) 86,0% 84,7% 1,3 86,0% 84,7% 1,3 Amérique latine Passagers transportés (milliers) 332 326 2,0% 332 326 2,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 123 3 078 1,5% 3 123 3 078 1,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 512 3 385 3,8% 3 512 3 385 3,8% Coefficient d’occupation (%) 88,9% 90,9% (2,0) 88,9% 90,9% (2,0) Asie Passagers transportés (milliers) 558 538 3,8% 558 538 3,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 817 4 689 2,7% 4 817 4 689 2,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 467 5 243 4,3% 5 467 5 243 4,3% Coefficient d’occupation (%) 88,1% 89,4% (1,3) 88,1% 89,4% (1,3) Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 480 472 1,7% 480 472 1,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 767 2 700 2,5% 2 767 2 700 2,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 290 3 324 (1,0%) 3 290 3 324 (1,0%) Coefficient d’occupation (%) 84,1% 81,2% 2,9 84,1% 81,2% 2,9 Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 365 360 1,6% 365 360 1,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 676 2 663 0,5% 2 676 2 663 0,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 005 2 985 0,7% 3 005 2 985 0,7% Coefficient d’occupation (%) 89,0% 89,2% (0,2) 89,0% 89,2% (0,2) Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 4 340 4 249 2,1% 4 340 4 249 2,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 520 3 433 2,5% 3 520 3 433 2,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 415 4 375 0,9% 4 415 4 375 0,9% Coefficient d’occupation (%) 79,7% 78,5% 1,3 79,7% 78,5% 1,3

* Air France et KLM

Transavia

Janvier Cumul Transavia 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 841 863 (2,5%) 841 863 (2,5%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 561 1 628 (4,1%) 1 561 1 628 (4,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 740 1 829 (4,9%) 1 740 1 829 (4,9%) Coefficient d’occupation (%) 89,8% 89,0% 0,7 89,8% 89,0% 0,7

Total groupe activité passage**

Janvier Cumul Total groupe** 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 7 524 7 365 2,2% 7 524 7 365 2,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 22 794 22 186 2,7% 22 794 22 186 2,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 26 464 25 857 2,3% 26 464 25 857 2,3% Coefficient d’occupation (%) 86,1% 85,8% 0,3 86,1% 85,8% 0,3

** Air France KLM et Transavia

Activité cargo

Janvier Cumul Total groupe 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 652 656 (0,6%) 652 656 (0,6%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 216 1 192 2,0% 1 216 1 192 2,0% Coefficient de remplissage (%) 53,6% 55,1% (1,4) 53,6% 55,1% (1,4)





Activité Air France

Janvier Cumul Total activité passage réseaux 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 4 043 3 955 2,2% 4 043 3 955 2,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 461 12 037 3,5% 12 461 12 037 3,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 14 666 14 254 2,9% 14 666 14 254 2,9% Coefficient d’occupation (%) 85,0% 84,5% 0,5 85,0% 84,5% 0,5





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 391 1 340 3,8% 1 391 1 340 3,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 10 332 9 950 3,8% 10 332 9 950 3,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 11 951 11 540 3,6% 11 951 11 540 3,6% Coefficient d’occupation (%) 86,5% 86,2% 0,2 86,5% 86,2% 0,2





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 652 2 615 1,4% 2 652 2 615 1,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 129 2 087 2,0% 2 129 2 087 2,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 715 2 714 0,0% 2 715 2 714 0,0% Coefficient d’occupation (%) 78,4% 76,9% 1,5 78,4% 76,9% 1,5





Janvier Cumul Activité cargo 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 294 286 2,9% 294 286 2,9% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 637 597 6,7% 637 597 6,7% Coefficient de remplissage (%) 46,1% 47,8% (1,7) 46,1% 47,8% (1,7)

Activité KLM

Janvier Cumul Total activité passage réseaux 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 2 640 2 547 3,7% 2 640 2 547 3,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 772 8 520 2,9% 8 772 8 520 2,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 10 058 9 774 2,9% 10 058 9 774 2,9% Coefficient d’occupation (%) 87,2% 87,2% 0,0 87,2% 87,2% 0,0





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 952 912 4,3% 952 912 4,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 381 7 175 2,9% 7 381 7 175 2,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 358 8 113 3,0% 8 358 8 113 3,0% Coefficient d’occupation (%) 88,3% 88,4% (0,1) 88,3% 88,4% (0,1)





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 688 1 634 3,3% 1 688 1 634 3,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 391 1 346 3,3% 1 391 1 346 3,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 700 1 661 2,3% 1 700 1 661 2,3% Coefficient d’occupation (%) 81,8% 81,0% 0,8 81,8% 81,0% 0,8





Janvier Cumul Activité cargo 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 358 371 (3,4%) 358 371 (3,4%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 578 594 (2,7%) 578 594 (2,7%) Coefficient de remplissage (%) 61,9% 62,4% (0,4) 61,9% 62,4% (0,4)

Pièce jointe