Air France KLM : Trafic du mois de mars 2020

9 avril 2020

TRAFIC DU MOIS DE MARS 2020

Activité passage du Groupe : nombre de passagers -56,6%, trafic -50,6%, coefficient d’occupation -20,5pt









Le Groupe va suspendre les communiqués de trafic mensuels jusqu’à nouvel ordre en raison des fortes réductions de capacité liées au COVID-19

Faits marquants du mois

Activité passage réseaux

(Air France et KLM) Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Long-Courrier - 32,6% - 48,8% 66,7% - 21,0 Amérique du nord - 29,4% - 48,9% 64,5% - 24,5 Amérique latine - 25,8% - 37,8% 73,0% - 14,1 Asie - 48,4% - 65,7% 59,5% - 30,0 Afrique-Moyen Orient - 28,3% - 40,0% 67,3% - 13,1 Caraïbes-Océan Indien - 21,8% - 38,3% 71,3% - 19,1 Court et Moyen-Courrier - 43,9% - 60,9% 58,8% - 25,5 Total groupe - 34,8% - 51,0% 65,4% - 21,6

3,1 millions de passagers, -56,9%

Le trafic de mars 2020 est fortement impacté par le COVID-19, reflétant l’extension progressive des réductions de capacité suite à l’expansion mondiale du virus Des vols spéciaux ont été opérés par Air France, KLM et Transavia pour rapatrier les citoyens dans leur pays d’origine, en étroite collaboration avec les gouvernements français et néerlandais Pour avril et mai 2020, le Groupe prévoit que plus de 90% de la capacité prévue sera suspendue en raison des restrictions de voyage imposées au niveau mondial pour contrer la propagation du COVID-19. Air France et KLM ont l'intention de continuer à desservir des paires de villes clés à partir de leurs hubs respectifs sous forme d’opérations réduites Au-delà de mai 2020, le groupe n'est actuellement pas en mesure de fournir des informations en raison du niveau élevé d'incertitude sur la durée de la crise et suit l’évolution de la situation au quotidien en évaluant en conséquence si des ajustements complémentaires sont nécessaires sur le réseau



Activité Transavia Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Total - 43,3% - 46,3% 89,3% - 4,9

40,5 million de passagers, -54,6%

Activité total groupe (Air France KLM et Transavia) Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Total - 35,5% - 50,6% 67,1% - 20,5

43,6 millions de passagers, -56,6%

Activité cargo Capacité

(TKO var en %) Trafic

(TKT var en %) Coefficient de remplissage (%) Variation (en points) Total - 27,8% - 28,8% 61,5% - 0,8

Agenda

7 mai 2020 : Présentation des résultats du 1er trimestre 2020

STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

Mars Cumul Total activité passage réseaux* 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 3 065 7 113 (56,9%) 15 762 19 747 (20,2%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 10 344 21 124 (51,0%) 49 848 60 221 (17,2%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 15 827 24 282 (34,8%) 62 403 69 760 (10,5%) Coefficient d’occupation (%) 65,4% 87,0% (21,6) 79,9% 86,3% (6,4) Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 166 2 269 (48,6%) 5 514 6 521 (15,5%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 796 17 169 (48,8%) 41 486 49 480 (16,2%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 195 19 590 (32,6%) 51 237 56 598 (9,5%) Coefficient d’occupation (%) 66,7% 87,6% (21,0) 81,0% 87,4% (6,5) Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 324 641 (49,5%) 1 480 1 682 (12,0%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 329 4 555 (48,9%) 10 579 12 005 (11,9%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 608 5 114 (29,4%) 13 313 13 941 (4,5%) Coefficient d’occupation (%) 64,5% 89,1% (24,5) 79,5% 86,1% (6,6) Amérique latine Passagers transportés (milliers) 189 304 (37,7%) 830 921 (9,8%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 797 2 889 (37,8%) 7 819 8 705 (10,2%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 462 3 318 (25,8%) 9 299 9 722 (4,3%) Coefficient d’occupation (%) 73,0% 87,1% (14,1) 84,1% 89,5% (5,5) Asie Passagers transportés (milliers) 185 541 (65,8%) 1 113 1 569 (29,0%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 611 4 698 (65,7%) 9 622 13 629 (29,4%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 707 5 247 (48,4%) 12 124 15 178 (20,1%) Coefficient d’occupation (%) 59,5% 89,5% (30,0) 79,4% 89,8% (10,4) Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 258 444 (41,8%) 1 188 1 330 (10,6%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 520 2 532 (40,0%) 6 881 7 610 (9,6%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 259 3 151 (28,3%) 8 663 9 376 (7,6%) Coefficient d’occupation (%) 67,3% 80,4% (13,1) 79,4% 81,2% (1,7) Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 210 339 (38,2%) 902 1 020 (11,6%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 539 2 495 (38,3%) 6 586 7 530 (12,5%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 158 2 760 (21,8%) 7 838 8 380 (6,5%) Coefficient d’occupation (%) 71,3% 90,4% (19,1) 84,0% 89,9% (5,8) Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 899 4 844 (60,8%) 10 248 13 226 (22,5%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 548 3 954 (60,9%) 8 362 10 741 (22,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 632 4 692 (43,9%) 11 166 13 163 (15,2%) Coefficient d’occupation (%) 58,8% 84,3% (25,5) 74,9% 81,6% (6,7)

* Air France et KLM

Transavia

Mars Cumul Transavia 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 532 1 172 (54,6%) 2 349 2 929 (19,8%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 130 2 105 (46,3%) 4 456 5 368 (17,0%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 266 2 234 (43,3%) 4 892 5 826 (16,0%) Coefficient d’occupation (%) 89,3% 94,2% (4,9) 91,1% 92,1% (1,1)

Total groupe activité passage**

Mars Cumul Total groupe** 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 3 597 8 285 (56,6%) 18 111 22 675 (20,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 11 474 23 228 (50,6%) 54 304 65 590 (17,2%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 17 093 26 516 (35,5%) 67 295 75 586 (11,0%) Coefficient d’occupation (%) 67,1% 87,6% (20,5) 80,7% 86,8% (6,1)

** Air France KLM et Transavia

Activité cargo

Mars Cumul Total groupe 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 532 747 (28,8%) 1 832 2 047 (10,5%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 866 1 201 (27,8%) 3 191 3 463 (7,8%) Coefficient de remplissage (%) 61,5% 62,3% (0,8) 57,4% 59,1% (1,7)





Activité Air France

Mars Cumul Total activité passage réseaux 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 1 795 4 352 (58,8%) 9 486 12 008 (21,0%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 931 12 492 (52,5%) 29 195 35 350 (17,4%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 084 14 426 (37,0%) 36 683 41 364 (11,3%) Coefficient d’occupation (%) 65,3% 86,6% (21,3) 79,6% 85,5% (5,9)





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 686 1 364 (49,7%) 3 281 3 888 (15,6%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 034 10 086 (50,1%) 24 171 28 834 (16,2%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 577 11 527 (34,3%) 29 921 33 237 (10,0%) Coefficient d’occupation (%) 66,4% 87,5% (21,1) 80,8% 86,8% (6,0)





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 109 2 988 (62,9%) 6 205 8 119 (23,6%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 898 2 407 (62,7%) 5 024 6 516 (22,9%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 507 2 899 (48,0%) 6 763 8 127 (16,8%) Coefficient d’occupation (%) 59,6% 83,0% (23,4) 74,3% 80,2% (5,9)





Mars Cumul Activité cargo 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 230 346 (33,5%) 815 919 (11,3%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 417 605 (31,1%) 1 620 1 736 (6,7%) Coefficient de remplissage (%) 55,2% 57,2% (2,0) 50,3% 52,9% (2,6)

Activité KLM

Mars Cumul Total activité passage réseaux 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 1 271 2 761 (54,0%) 6 276 7 739 (18,9%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 413 8 631 (48,9%) 20 654 24 871 (17,0%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 744 9 857 (31,6%) 25 720 28 396 (9,4%) Coefficient d’occupation (%) 65,4% 87,6% (22,1) 80,3% 87,6% (7,3)





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 480 905 (46,9%) 2 232 2 633 (15,2%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 762 7 084 (46,9%) 17 315 20 646 (16,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 618 8 063 (30,3%) 21 316 23 361 (8,8%) Coefficient d’occupation (%) 67,0% 87,9% (20,9) 81,2% 88,4% (7,2)





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 790 1 856 (57,4%) 4 043 5 107 (20,8%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 650 1 548 (58,0%) 3 339 4 225 (21,0%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 125 1 793 (37,3%) 4 404 5 036 (12,5%) Coefficient d’occupation (%) 57,8% 86,3% (28,5) 75,8% 83,9% (8,1)





Mars Cumul Activité cargo 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 302 401 (24,7%) 1 017 1 128 (9,8%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 449 595 (24,5%) 1 571 1 726 (9,0%) Coefficient de remplissage (%) 67,3% 67,4% (0,2) 64,8% 65,3% (0,6)

