Air France-KLM : XL Airways 'en grande difficulté financière'

20/09/2019 | 08:57

Après Aigle Azur, XL Airways ? Cette autre compagnie aérienne française a annoncé la suspension de ses ventes de billets à compter du 19 septembre, se déclarant 'grande difficulté financière'.



'Les vols du week-end sont maintenus. Certains vols étant susceptibles d'être annulés à partir du 23 septembre, les passagers sont invités à vérifier le statut de leurs vols, notamment les passagers effectuant un vol retour après cette date', ajoute XL Airways sur son site Internet.



La concurrence des grands noms du 'low cost' (Ryanair, easyJet) et la hausse des coûts du carburant pèsent lourds sur les acteurs du secteur.



Pour sa part, Aigle Azur, 'en grande difficulté économique', est en redressement judiciaire et a suspendu ses vols depuis le 7 septembre. Air France-KLM et easyJet avaient initialement formulé des marques d'intérêt en vue d'une reprise, selon la presse, mais elles ne seraient plus intéressées désormais.









