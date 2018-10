Air France KLM : a signé un accord salarial avec les organisations syndicales représentatives

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aérien Air France-KLM a annoncé dans un communiqué la signature d'un accord salarial chez Air France avec les syndicats représentatifs de la compagnie française.

Les signataires de l'accord regroupent la CFDT, la CFE-CGC/UNAC, FO/SNPNC, SPAF et UNSA aérien Air France (sol et PNC), organisations qui représentaient 76,4% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. "Cet accord est donc valide et pourra être mis en œuvre", conclut le groupe aérien.

Le président du SNPL Alpa, Philippe Evain, le plus important syndicat de pilotes de la compagnie française, avait indiqué à l'AFP que son syndicat ne signerait pas dans l'immédiat cet accord , souhaitant attendre la fin des négociations catégorielles pour les pilotes, qui auront lieu dans un deuxième temps, avant de se prononcer.

L'accord prévoit une augmentation générale des salaires de 2%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 ainsi qu'une augmentation générale des salaires de 2% au 1er janvier 2019. Les syndicats réclamaient un rattrapage de 5,1% pour la période 2012-2018.

"La prochaine NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) sera engagée avec les organisations syndicales représentatives de toutes les catégories de personnel en octobre 2019", précise par ailleurs le groupe.

A la suite de l'annonce de cet accord, le titre Air France-KLM a réduit ses pertes, abandonnant 2,3% vers 16h00 alors que le ta valeur cédait plus de 3% auparavant.

Le conflit entre la direction d'Air France et les syndicats au sujet des augmentations de salaires avaient été à l'origine de grèves qui avaient duré au total 15 jours et retranché 335 millions d'euros sur le résultat d'exploitation du groupe au premier semestre.

