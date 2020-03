Air France KLM : adapte sa desserte des Etats-Unis à compter du 14 mars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Air France a pris connaissance de nouvelles restrictions à l’entrée sur le territoire américain émises par le Department of Homeland Security (DHS) à compter du 14 mars. Pour les journées du 12 et du 13 mars 2020, les vols de et vers les Etats-Unis se déroulent normalement. Du 14 au 28 mars 2020 inclus, Air France prévoit de maintenir les dessertes d’Atlanta, Chicago, Détroit, Los Angeles, New York JFK, San Francisco et Washington.A ce stade, Air France est dans l'attente de précisions de la part des autorités américaines sur la possibilité de maintenir la desserte de Miami, Boston et Houston.En conclusion, Air France dit travailler avec ses partenaires KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic à la mise en place d'un plan de continuité de la desserte des Etats-Unis pour ses clients au-delà du 28 mars.