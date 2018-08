Air France KLM : annonce une progression de 1,9% de son trafic passagers en juillet

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé mercredi que son trafic passagers avait progressé de 1,9% sur un an en juillet, après une accélération de 4,5% en juin.

Mesuré en passager-kilomètre transporté, le trafic combiné des compagnies Air France, KLM et Hop! a crû de 1,5%, tandis que le trafic de Transavia, la compagnie à bas prix du groupe, a progressé de 1,9% le mois dernier, un net ralentissement par rapport à juin, selon les chiffres publiés par la société franco-néerlandaise.

Hors Transavia, le trafic a augmenté de 1,5% sur le long-courrier, tiré par les liaisons avec l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et dans une moindre mesure avec l'Asie, et affiché une hausse de 1,5% également sur le court- et moyen-courrier, a indiqué Air France-KLM.

Dans son communiqué, le transporteur a ajouté qu'il n'avait pas pu accroître ses capacités autant que prévu par rapport à juillet 2017, "en raison d'irrégularités temporaires de planification liées aux retards de formations pilotes consécutifs aux grèves".

Exprimée en tonne-kilomètre transporté, l'activité cargo d'Air France-KLM a augmenté de 4,6% en juillet, selon les chiffres publiés par le groupe.

