Air France-KLM : baisses d'effectifs chez Air France et HOP!

06/07/2020 | 07:10

Air France-KLM a annoncé vendredi soir la présentation par ses filiales Air France et HOP!, à leurs représentants du personnel, de leurs orientations stratégiques et des perspectives d'adaptation des effectifs consécutives à la crise sanitaire.



Pour Air France, les projections des besoins d'effectifs font apparaître une baisse de 6.560 emplois à l'horizon fin 2022 sur un total actuel de 41.000. Les plus de 3.500 départs naturels prévus sur la période permettront de compenser plus de la moitié de cette réduction.



Pour HOP!, le redimensionnement de l'activité et la restructuration de la compagnie entrainent à l'horizon des trois ans une réduction de 1.020 emplois sur 2.420. En prenant en compte les départs naturels estimés, le sureffectif reste d'environ 820 à fin 2022.



