Air France-KLM : bien orienté sur des propos d'analyste

18/01/2019 | 15:55

Air France-KLM grimpe de 4% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réitère sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 11,7 à 12,3 euros sur le titre du transporteur aérien franco-néerlandais.



Le bureau d'études 'table sur un quatrième trimestre 2018 finalement relativement solide en dépit des perturbations des gilets jaunes en France' et estime que sur le début de l'année, le titre sera soutenu par le newsflow.



'Au-delà du newsflow porteur, les premières rencontres entre Ben Smith et les investisseurs peuvent démontrer qu'Air France-KLM bénéficie de leviers propres qui seront enfin activés', juge l'analyste en charge du dossier.



