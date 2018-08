Air France-KLM : bien orienté, un analyste en soutien

06/08/2018 | 12:21

Air France-KLM s'adjuge 2,2% sur fonds de propos favorables d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'achat' sur le titre de la compagnie aérienne et relève sa cible de 9,5 à 10,3 euros, ce qui implique un potentiel de hausse de 23%.



Dans sa note de recherche, l'analyste souligne que le groupe franco-néerlandais 'continue de bénéficier d'un environnement porteur avec une demande solide' et tient un 'discours rassurant sur le contrôle des coûts unitaires'.



Le bureau d'études pense que le potentiel de baisse est finalement limité dans un scénario le plus défavorable, mais que les implications de l'arrivée d'un nouveau CEO offrent un potentiel d'appréciation significatif.



