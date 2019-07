Air France-KLM commande à Airbus 60 A220-300, au prix catalogue de 5,5 milliards

Paris (awp/afp) - Air France-KLM a annoncé mardi une commande ferme de 60 exemplaires de l'Airbus A220-300, au prix catalogue de 5,490 milliards de dollars, assortie de 30 options, et va sortir ses A380 de la flotte d'Air France d'ici 2022.

"Air France s'est engagée à la commande ferme de 60 Airbus A220-300, avec un complément de 30 options d'achats et de 30 droits d'acquisition supplémentaires", soit des réservations sans date définie, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Cette commande permettra de remplacer progressivement les A318 et A319 qui composent la flotte court et moyen-courrier d'Air France, selon le groupe qui exploite une flotte de 541 appareils pour ses trois principales marques, Air France, KLM et la low-cost Transavia.

Par ailleurs, les sept A380 restants sortiront de la flotte d'Air France d'ici à 2022, la sortie des trois autres appareils ayant déjà été décidée précédemment, précise le communiqué. Le choix des appareils pour les remplacer n'a pas été fait.

"L'environnement de compétition actuel limite les marchés sur lesquels l'A380 peut être exploité de façon rentable", ajoute-t-il à propos du géant des airs d'Airbus, dont le constructeur européen a annoncé en février la fin de la production faute de commandes suffisantes.

Ces "orientations stratégiques majeures" concernant l'évolution de la flotte d'Air France "concrétisent l'ambition du groupe de simplifier et harmoniser sa flotte, mais aussi d'améliorer sa compétitivité avec des avions plus modernes, plus performants, et dont l'empreinte environnementale est largement réduite", précise le communiqué.

Ces décisions sont "une nouvelle étape très importante dans la transformation d'Air France, et cette évolution de la flotte souligne la détermination du groupe à devenir leader européen du transport aérien", a commenté Benjamin Smith le directeur général du groupe.

afp/rp