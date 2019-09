Air France-KLM : de nouveau leader du DJSI

16/09/2019 | 15:05

Air France-KLM reprend sa place de numéro 1 de l'industrie aérienne à l'indice Dow Jones SustainabiIity 2019. Le groupe est de nouveau leader du Dow Jones Sustainability Index (DJSI).



Pour la quinzième année consécutive, Air France-KLM figure aux premières places de l'indice Europe et Monde du DJSI, et a retrouvé la tête du classement en 2019.



' Notre leadership doit mobiliser et fédérer nos partenaires, les industriels et professionnels du secteur aérien, car nous avons tous cette responsabilité de transformer au quotidien le transport aérien pour le rendre plus respectueux de l'environnement ' a déclaré Benjamin Smith, Directeur général d'Air France-KLM.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.