Air France déplore fortement l’annonce d’un projet d’éco-contribution d’un montant allant de 1,5 à 18 euros sur les billets d’avion au départ de la France à compter de 2020. " Cette nouvelle taxe pénaliserait fortement la compétitivité d’Air France, alors que la compagnie a besoin de renforcer ses capacités d’investissement pour accélérer la réduction son empreinte environnementale, notamment dans le cadre du renouvellement de sa flotte " a souligné la compagnie aérienne française.Cette taxe représenterait un surcoût de plus de 60 millions d'euros par an pour le groupe Air France. Il précise que ce montant correspond aux mesures prises dans le cadre des Assises du Transport Aérien qui avaient vocation à renforcer la compétitivité du pavillon français.Il ajoute que la France compte parmi les pays taxant le plus le transport aérien en EuropeCette mesure serait extrêmement pénalisante pour Air France dont 50% de l'activité est réalisée au départ de l'Hexagone, et notamment pour son réseau domestique dont les pertes ont atteint plus de 180 millions d'euros en 2018. Elle rappelle que le gouvernement avait d'ailleurs écarté le mois dernier une taxation au niveau national en raison des distorsions de concurrence que cela génèrerait.Air France juge " d'autant plus incompréhensible " cette décision que cette nouvelle taxe sur le transport aérien devrait financer des modes de transport concurrents dont le transport routier et non la transition énergétique dans le domaine aérien. "Une telle transition aurait pu être favorisée par le soutien à la mise en place de filières biocarburants durables ou d'innovations de rupture ", précise la compagnie aérienne française.