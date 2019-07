Air France KLM : dénonce le projet d'écotaxe qui lui coûterait plus de 60 mlns d'euros par an

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne Air France s'est opposée mardi au projet d'éco-contribution sur les billets d'avions annoncé quelques heures auparavant par le gouvernement, chiffrant au passage à plus de 60 millions d'euros le surcoût annuel qu'engendrerait cette taxe.

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé mardi ce projet de contribution devant financer des investissements pour rendre les infrastructures de transports plus écologiques. Le montant de cette taxe, qui serait mise en place en 2020, s'élèverait de 1,5 euro à 18 euros selon la classe du billet et la destination. La taxe frapperait la très grande majorité des vols au départ de la France, à l'exception notamment des vols vers la Corse et l'Outre-Mer ainsi que des vols en correspondance.

"Cette nouvelle taxe pénaliserait fortement la compétitivité d'Air France, alors que la compagnie a besoin de renforcer ses capacités d'investissement pour accélérer la réduction son empreinte environnementale, notamment dans le cadre du renouvellement de sa flotte", a regretté Air France dans un communiqué.

La compagnie tricolore chiffre à "plus de 60 millions d'euros par an", le surcoût qu'impliquerait pour elle cette éco-contribution, soit "l'équivalent des mesures prises dans le cadre des Assises du Transport Aérien qui avaient vocation à renforcer la compétitivité du pavillon français".

Air France estime que cette mesure serait "extrêmement pénalisante" pour son activité dont plus de 50% est réalisée au départ de l'Hexagone, rappelant que son réseau domestique a essuyé des pertes de plus de 180 millions d'euros en 2018.

A Paris, le titre Air France-KLM a accéléré ses pertes après l'annonce de cette éco-contribution. Vers 15h30, la valeur chute de 4,4% à 8,5 euros, accusant l'une des plus fortes baisses du SBF 120.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

