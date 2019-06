Air France-KLM : échange d'avions commandés

28/06/2019 | 15:04

Air France et KLM annoncent qu'elles vont échanger leurs commandes fermes restantes de Boeing 787 et d'Airbus A350, ce qui leur permettra de réaliser des gains d'efficacité à travers l'harmonisation et la croissance de flottes d'appareils similaires.



La mise en oeuvre de cet échange signifie qu'au cours de la période 2021-2023, les six Boeing 787 restants commandés pour Air France seront transférés à KLM, et les sept Airbus A350-900 actuellement en commande pour KLM seront transférés à Air France.



En parallèle de cette opération visant l'optimisation des flottes long-courrier, toutes les options concernant le développement de la flotte d'Air France au sein du groupe sont actuellement à l'étude, en coordination avec l'ensemble des parties prenantes.



