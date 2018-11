Air France KLM : élargit sa joint venture avec China Eastern

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Air France-KLM, maison mère des compagnies aériennes française Air France et néerlandaise KLM, a annoncé lundi un accord sur l'extension de sa coentreprise avec China Eastern Airlines.

Dès le 1er janvier 2019, cet accord sera étendu à deux routes supplémentaires, Paris-Wuhan et Paris-Kunming. "Air France, KLM et China Eastern Airlines offriront notamment à leurs clients respectifs des nouvelles routes en partage de codes, et développeront les possibilités de correspondance", a expliqué la société franco-néerlandaise.

Air France-KLM avait annoncé le 19 juillet dernier "viser un renforcement de leur joint venture à compter de 2019".

Depuis octobre 2017, China Eastern Airlines détient 8,8 % du capital d'Air France-KLM et dispose d'un siège au conseil d'administration.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33(0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

