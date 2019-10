Air France-KLM : en berne après les trimestriels

31/10/2019 | 17:29

Le titre Air France-KLM s'affiche en baisse de -0,8% ce jeudi, après avoir publié un résultat net de 366 millions d'euros au titre du troisième trimestre, en baisse de 420 millions, impacté par un renforcement du dollar fin septembre et l'impact financier de la sortie des Airbus A380 de 100 millions.



Liberum maintient ainsi sa recommandation 'conserver' et son objectif de cours de 10 euros sur Air France-KLM, le profit opérationnel étant inférieur de 6% au consensus pour le troisième trimestre, 'semblant refléter un environnement macro plus difficile'.



Dans sa note, l'intermédiaire financier souligne que les commentaires du transporteur aérien sur ses perspectives semblent ternes, avec notamment un revenu unitaire perçu plus bas pour le quatrième trimestre.



'Si la balance des risques pour le consensus nous parait orientée à la baisse, l'attention va maintenant se porter vers les messages attendus sur la stratégie et sa mise en oeuvre, lors de la réunion de la semaine prochaine', nuance le broker.





