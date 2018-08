Air France KLM : en perte nette au cours d'un S1 plombé par les grèves

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne Air France-KLM a annoncé mercredi avoir accusé une perte nette au premier semestre, alors que les grèves chez Air France ont pesé sur son activité et que le groupe a été contraint de revoir à la hausse sa facture carburant pour 2018 ainsi que sa prévision d'impact de changes.

Air France-KLM table désormais sur une facture carburant en hausse de 450 millions d'euros par rapport à 2017, contre 350 millions d'euros précédemment, une révision "évidemment due à l'évolution du pétrole sur le marché", a précisé le directeur financier du groupe Frédéric Gagey lors d'une conférence téléphonique. Le groupe anticipe désormais un effet de changes défavorable de 150 millions d'euros contre 100 millions d'euros auparavant, lié à l'appréciation du dollar face à l'euro.

Air France-KLM a par ailleurs indiqué s'attendre pour le troisième trimestre à une évolution "positive" de la recette unitaire Passage réseaux au troisième trimestre à changes constants. Il attend de plus une hausse de cet indicateur pour l'ensemble de 2018 par rapport à 2017 toujours à changes constants.

Perspectives annuelles confirmées

La société franco-néerlandaise a confirmé ses perspectives annuelles qui avaient été ajustées à la baisse après sa publication du premier trimestre. La société table sur une évolution de ses coût unitaires comprises entre 0 et 1%, à changes, prix du carburant et charges de retraite constants, incluant les coûts relatifs aux grèves et les ajustements de capacité correspondants intervenu au premier semestre.

Air France-KLM anticipe une croissance de la capacité Passage réseaux comprises entre 2,5 et 3,5%. Le groupe n'a pas donné d'indication sur l'évolution de son résultat d'exploitation. Au premier trimestre, il avait dit anticiper une baisse "sensible" de son résultat d'exploitation cette année par rapport à 2017.

Au premier semestre, le groupe a accusé une perte nette de 159 millions d'euros alors qu'il avait dégagé un bénéfice de 450 millions d'euros sur les six premiers mois de 2017. Sur le seul deuxième trimestre 2018, le groupe a dégagé un résultat net de 109 millions, en baisse de 82% sur un an.

Le chiffre d'affaires semestriel du groupe franco-néerlandais a progressé de 0,8% à 12,43 milliards d'euros, bénéficiant notamment d'une amélioration de 1,4% de sa recette unitaire par siège kilomètre offert. "Nous avons plutôt été contents de l'environnement du côté de la demande", a commenté Frédéric Gagey, soulignant que la recette unitaire du groupe au deuxième trimestre a progressé de 1,7% alors qu'il l'attendait stable.

Hausse du coût unitaire au deuxième trimestre

L'Ebitda d'Air France--KLM (excédent brut d'exploitation) s'est pour sa part inscrit en recul de 13,9% à 1,67 milliard millions sur le premier semestre. Très suivi par les analystes, le coût unitaire a progressé au deuxième trimestre de 2,4% à change, prix du carburant et charges de retraite constants, avec un impact négatif de 3,1% lié aux grèves chez Air France. Sur l'ensemble des six premiers mois de 2018, ce coût a augmenté de 2,3% à change, prix du carburant et charges liées aux retraites constants.

Le résultat d'exploitation s'est inscrit à 228 millions d'euros au premier semestre contre 553 millions d'euros sur la même période de 2017. Les grèves à Air France ont pesé à hauteur de 335 millions d'euros sur l'ensemble du semestre et de 260 millions d'euros pour le seul deuxième trimestre, où le résultat d'exploitation a atteint 345 millions d'euros.

Selon un consensus fourni par la société, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat de 126 millions d'euros et un résultat d'exploitation de 271 millions d'euros pour le deuxième trimestre.

Résultat d'exploitation en progression chez KLM

Alors que la compagnie française Air France a accusé une perte d'exploitation de 164 millions d'euros au premier semestre, la néerlandaise KLM a pour sa part vu son résultat d'exploitation progresser de 9 millions d'euros pour atteindre 388 millions d'euros sur la même période.

Par ailleurs, Air France KLM a aussi annoncé être en discussions avec la compagnie espagnole Air Europa afin de développer une joint-venture entre l'Europe et l'Amérique Centrale et du Sud, renforçant leur position commune sur ce réseau.

Depuis la démission de Jean-Marc Janaillac en mai dernier la maison-mère d'Air France et KLM s'est mise à la recherche d'une nouvelle direction. Un courrier diffusé au personnel de la société à la mi-juillet rapportait que cette nouvelle direction devrait être mise en place "en septembre". "Le processus suit son cours", a fait valoir Frédéric Gagey sur ce point.

Anne-Marie Couderc, présidente non-exécutive d'Air France et d'Air France-KLM, et Franck Terner, directeur général d'Air France, assurent actuellement par intérim les postes laissés vacants par Jean-Marc Janaillac après sa démission le 4 mai à l'issue du rejet de son plan d'augmentation salariale par une majorité des salariés d'Air France.

