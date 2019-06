Air France KLM : et Accor renforcent leur partenariat en reliant leur programme de fidélité

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne Air France-KLM et le groupe hôtelier Accor ont annoncé jeudi renforcer leur partenariat en lançant un double système de récompenses pour les membres de leur programme de fidélité respectif.

Les membres des programmes de fidélité Flying Blue d'Air France-KLM et Le Club AccorHotels d'Accor peuvent dès à présent cumuler des Miles+Points chaque fois qu'ils fréquentent un vol exploité par Air France ou KLM ou séjournent dans un hôtel du groupe Accor.

"Ce partenariat offre davantage de possibilités de gagner des points ou des miles et plus de flexibilité pour les utiliser. Il permet ainsi aux groupes Air France-KLM et Accor de récompenser leurs membres à différentes étapes de leurs voyages", ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué de presse commun.

Il y a un peu plus d'un an, Accor avait dévoilé son souhait d'entrer au capital d'Air France-KLM, dans l'optique de développer des projets digitaux conjoints ou une plateforme commune de fidélisation des clients.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire