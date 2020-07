Air France KLM : et HOP! vont supprimer près de 7.600 postes d'ici à la fin 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne Air France a annoncé vendredi soir prévoir, avec sa filiale régionale HOP!, la suppression de près de 7.600 postes d'ici à la fin 2022, afin d'adapter ses effectifs aux lourdes conséquences de la crise sanitaire sur son activité.

Air France prévoit d'ici à la fin 2022 de réduire ses effectifs de 6.560 postes, sur un total actuel de 41.000. "Les nombreux départs naturels prévus sur la période (plus de 3.500) permettront de compenser plus de la moitié de cette réduction d'emplois grâce à une pyramide des âges favorable", a précisé la société dans un communiqué.

La restructuration de HOP! entraînera, de son côté, une réduction de 1.020 emplois sur un effectif actuel de 2.420 au sein de la filiale régionale d'Air France. "En prenant en compte les départs naturels estimés, le sureffectif reste d'environ 820 à fin 2022", a indiqué Air France.

"Air France et HOP! travaillent avec les organisations syndicales pour mettre en place des dispositifs de départs privilégiant les mesures de volontariat, d'aménagement de fin de carrière et de mobilité professionnelle et géographique", a expliqué le groupe.

Ces annonces ont été communiquées à la suite d'une journée de réunion pendant laquelle la compagnie a présenté ses orientations stratégiques et leur impact sur l'emploi aux représentants du personnel.

Ces réductions d'effectifs doivent permettre à Air France et HOP! de regagner en compétitivité et s'adapter à un environnement bouleversé par la pandémie de nouveau coronavirus. Pendant trois mois, l'activité et le chiffre d'affaires d'Air France ont chuté de 95% et "au plus fort de la crise, la compagnie a perdu 15 millions d'euros par jour", a souligné la société.

Estimant que la reprise "s'annonce très lente" en raison de nombreuses incertitudes, Air France juge que même sur la base d'hypothèses de reprise "ambitieuses" le niveau d'activité de 2019 ne reviendra pas avant 2024.

"Dans le contexte d'une baisse d'activité aussi durable, le groupe Air France doit agir avec lucidité et responsabilité", a fait valoir le transporteur aérien. "Sa transformation repose principalement sur le changement de modèle de son activité domestique, la réorganisation de ses fonctions support et la poursuite de la réduction de ses coûts externes et internes", a-t-il poursuivi.

Lors de l'assemblée générale d'Air France-KLM, le directeur général du groupe franco-néerlandais, Ben Smith, avait annoncé qu'Air France réduirait de 40% son offre sur son réseau domestique, déficitaire à hauteur de 200 millions d'euros en 2019, d'ici à la fin 2021.

Il s'agit de l'un des éléments du plan de reconstruction d'Air France, qui sera présenté "fin juillet", avec celui de sa maison-mère, Air France-KLM.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: DID

