Air France KLM : et sa filiale Hop! vont supprimer 7.580 emplois d'ici fin 2022

Le groupe Air France a détaillé vendredi son intention de supprimer 6.560 emplois au sein de la compagnie aérienne phare et un millier d'autres dans sa filiale régionale Hop! pour adapter ses effectifs à la crise sanitaire qui frappe durement l'ensemble du secteur aérien.

"Pour Air France, les projections des besoins d'effectifs font apparaître une baisse de 6.560 emplois à l'horizon fin 2022 sur un total actuel de 41.000", précise le groupe dans un communiqué.

"Les nombreux départs naturels prévus sur la période (plus de 3.500) permettront de compenser plus de la moitié de cette réduction d'emplois grâce à une pyramide des âges favorable", ajoute-t-elle.

"Pour Hop!, le redimensionnement de l'activité et la restructuration de la compagnie, liée notamment à la simplification de la flotte, entraînent à l'horizon des trois ans une réduction de 1.020 emplois sur un effectif actuel de 2.420. En prenant en compte les départs naturels estimés, le sureffectif reste d'environ 820 à fin 2022", indique Air France.

Le groupe souligne que la pandémie de coronavirus a eu pour effet de faire chuter l'activité et le chiffre d'affaires d'Air France de 95% pendant trois mois.

"Au plus fort de la crise, la compagnie a perdu 15 millions d'euros par jour", ajoute-t-il, notant que "la reprise s'annonce très lente en raison des nombreuses incertitudes qui persistent sur la situation sanitaire, la levée des restrictions de voyage et l'évolution de la demande commerciale".

"Sur la base d'hypothèses de reprise ambitieuses", Air France prévoit que le niveau d'activité de 2019 ne reviendra pas avant 2024.

Un groupe d'une centaine de salariés s'est réuni dans la matinée devant le siège d'Air France à Roissy-en-France pour dénoncer les suppressions de postes alors que le gouvernement a annoncé en mai qu'il allait débloquer sept milliards d'euros pour aider l'entreprise.

La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, Agnès Pannier-Runacher, a estimé vendredi matin sur Sud Radio que la compagnie était "au bord du gouffre" et que les aides étaient justifiées. Elle a toutefois exhorté la direction à favoriser les départs volontaires.

"Un plan social réussi est effectivement un plan social où il n'y a pas de départs contraints", a-t-elle dit.

Ce plan dit "de reconstruction" sera présenté fin juillet, avec celui du groupe Air France-KLM.

Air France et Hop! "mèneront l'ensemble de ces processus dans le respect du dialogue et avec responsabilité et transparence sur les enjeux de reconstruction du groupe Air France".

(Henri-Pierre André, édité par Jean-Philippe Lefief)