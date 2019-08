Air France-KLM: hausse de 1,8% du nombre de passagers en juillet

Paris (awp/afp) - Air France-KLM a transporté 10 millions de passagers en juillet, soit 1,8% de plus qu'il y a un an, la low-cost Transavia enregistrant une poussée de plus de 7% de son trafic, a annoncé le groupe jeudi dans un communiqué.

En termes de passagers transportés au kilomètre parcouru (PKT), l'indicateur de référence du transport aérien, le trafic a progressé de 1,9% pour les compagnies Air France et KLM.

Sur le long-courrier, Air France et KLM ont enregistré une embellie de 2% en PKT, le trafic avec l'Amérique du Nord étant en tête avec une croissance de 5,2%. Cette région est suivie par l'Amérique latine (+2,6%) et l'Asie (+2,2%). Les régions Afrique/Moyen-Orient et Caraïbes/Océan indien ont en revanche vu leur trafic baisser respectivement de 3,8% et de 0,5%. Sur le réseau court et moyen-courrier, la croissance a été de 1,7%.

L'activité cargo, affectée par la guerre commerciale, recule de 5,8% en tonne-kilomètre transportée (TKT), avec un coefficient de remplissage de seulement 54,3%.

Transavia, qui devrait bientôt pouvoir se développer davantage en France après un référendum du SNPL, le premier syndicat de pilotes au sein d'Air France, favorable à la remise en cause du plafonnement de sa flotte à 40 avions, a continué sa progression en juillet avec une capacité en hausse de 7,4% en sièges au kilomètre offert (SKO) accompagné d'une hausse de son trafic de 7,5% en PKT et un taux d'occupation de 91,5% contre 90,6% pour les deux compagnies historiques du groupe.

Au sein du groupe, Air France a transporté 5,01 millions de passagers (+0,1%) et KLM 3,17 millions (+2,2%).

