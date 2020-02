Air France-KLM : hausse de 2,7% du trafic en janvier, peu affecté par le coronavirus

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé lundi avoir enregistré une hausse de 2,7% de son trafic de passagers au mois de janvier, soulignant que l'épidémie de coronavirus avait eu encore peu d'effet au cours du premier mois de l'année.

"Le trafic de janvier 2020 est très peu impacté par l'épidémie de Coronavirus", a souligné le groupe franco-néerlandais dans un communiqué. "Une première estimation financière de l'impact sur les prochains mois sera donnée lors de la présentation des résultats annuels", a ajouté Air France-KLM. Le transporteur aérien présentera ses résultats annuels le 20 février.

L'épidémie de coronavirus, qui a infecté plus de 40.000 personnes et causé plus de 900 décès, a contraint Air France et KLM à décider fin janvier et début février de suspendre leurs vols à destination et en provenance de la Chine. Les deux compagnies prévoient de reprendre progressivement leurs liaisons avec la Chine à partir de la mi-mars.

Au total, Air France-KLM a transporté 7,5 millions de passagers en janvier, soit une hausse de 2,2% sur un an. Le taux d'occupation de ses avions a augmenté de 0,3 point de pourcentage, à 86,1%.

Mesuré en passager-kilomètre transporté, le trafic cumulé des compagnies Air France et KLM a crû de 3,3% le mois dernier, tandis que le trafic de Transavia, la compagnie à bas prix du groupe, a reculé de 4,1%, selon les chiffres publiés par la société franco-néerlandaise.

Exprimée en tonne-kilomètre transporté, le trafic de l'activité cargo d'Air France-KLM a diminué de 0,6% en décembre, après un recul de 4,1% en décembre.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: DID

Agefi-Dow Jones The financial newswire