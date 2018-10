Air France-KLM : hausse de 23% du résultat net trimestriel

31/10/2018 | 07:46

Air France-KLM publie au titre du troisième trimestre 2018, un résultat net part du groupe en hausse de 23% à 786 millions d'euros, mais une marge d'exploitation en retrait de 1,6 point à 14,1% (-0,7 point à données comparables).



A 7.545 millions d'euros, le chiffre d'affaires du transporteur aérien a augmenté de 4% en données publiées et de 5,8% en comparable. Il a transporté 28,5 millions de passagers, soit une progression de 2,3% par rapport à l'an dernier.



Le groupe conserve inchangées les prévisions 2018 de coût unitaire entre 0% et +1,0% à change, prix du carburant et charges de retraite constants, d'une réduction de la dette nette par rapport au 31 décembre 2017, et d'un effet de change négatif de 150 millions d'euros.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.