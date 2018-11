Air France-KLM : joint-venture avec China Eastern renforcée

26/11/2018 | 13:06

Air France-KLM et China Eastern Airlines annoncent ce lundi avoir signé un accord sur l'extension de leur joint-venture.



Ainsi, les trois compagnies de l'alliance SkyTeam (Air France, KLM et China Eastern Airlines) prévoient d'étendre dès le 1er janvier 2019 leur partenariat à deux routes supplémentaires : Paris-Wuhan et Paris-Kunming. 'Air France, KLM et China Eastern Airlines offriront notamment à leurs clients respectifs des nouvelles routes en partage de codes, et développeront les possibilités de correspondance. Air France-KLM et China Eastern Airlines poursuivent ainsi le développement de leur partenariat commercial stratégique visant à proposer une offre toujours plus large aux clients voyageant entre l'Europe et la Chine', indique Air France KLM.



Air France et China Eastern Airlines avaient débuté leur collaboration en 2000 sous la forme d'un partage de codes sur la route Paris-Shanghai. Ce partenariat a été consolidé en 2012 grâce à un accord de joint-venture, rejoint par KLM en 2016.





