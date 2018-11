Air France-KLM : lancement de BigBlank

28/11/2018 | 10:44

Air France-KLM annonce BigBlank, 'Start-up studio dont la mission est d'explorer l'ensemble des nouvelles tendances du secteur du voyage et de faire naître des entreprises porteuses de projets innovants et à fort potentiel de croissance'.



BigBlank a pour feuille de route de lancer des projets ambitieux qui seront menés par des entrepreneurs, s'appuyant sur les expertises d'Air France-KLM. Filiale à 100% du groupe franco-néerlandais, elle sera dirigée par Hubert Riondel, pilote Air France sur Boeing 777.



