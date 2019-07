Air France-KLM : le résultat d'exploitation en hausse au T2 grâce à la base de comparaison

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aérien Air France-KLM a fait état mercredi d'une hausse de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre, aidé par une base de comparaison peu exigeante, le deuxième trimestre 2018 ayant été plombé par les grèves chez Air France.

"Dans un environnement difficile, le groupe Air France-KLM a réalisé un deuxième trimestre solide", a déclaré le directeur général du groupe, Ben Smith, cité dans un communiqué.

D'avril à juin, Air France-KLM a dégagé un bénéfice net part du groupe de 80 millions d'euros, contre un bénéfice de 110 millions d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 6,4% en données publiées, à 7,05 milliards d'euros, et de 4,5% à taux de change constants.

Le résultat d'exploitation s'est inscrit à 400 millions d'euros, contre 346 millions d'euros au deuxième trimestre 2018, période où les grèves chez Air France avaient eu un impact négatif de 260 millions d'euros sur cet agrégat comptable. La marge d'exploitation du groupe s'est en conséquence améliorée de 50 points de base sur un an, à 5,7%.

Cet effet de base positif, ainsi que des efforts de réduction des coûts chez Air France, expliquent également la baisse des coûts unitaires du groupe au deuxième trimestre, de 2,3% sur un an à change et prix de carburant constants.

Indicateur très suivi, la recette unitaire est restée stable à changes constants sur un an au deuxième trimestre. La recette unitaire Passage, qui comprend l'activité de l'ensemble des compagnies aériennes du groupe, a progressé de 0,8% à changes constants sur un an au deuxième trimestre, grâce à l'amélioration de la rentabilité du réseau long-courrier. Mais cette progression a été totalement compensée par une chute de 7,5% de la recette unitaire de l'activité cargo à changes constants.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne, pour le deuxième trimestre, sur un chiffre d'affaires de 7,05 milliards d'euros, un résultat d'exploitation de 355 millions d'euros et résultat net de 157 millions d'euros.

La croissance des capacités de Transavia revue à la baisse

Sur l'ensemble du premier semestre, la perte nette a atteint 240 millions d'euros, contre une perte de 159 millions d'euros sur les six premiers mois de 2018. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,9% en données publiées et de 3,3% à taux de change constants, à 13,04 milliards d'euros, et le résultat d'exploitation s'est inscrit à 97 millions d'euros, contre 228 millions d'euros au premier semestre 2018.

Pour le troisième trimestre, Air France-KLM a indiqué tabler sur une stabilité sur un an à changes constants des recettes unitaires des réseaux Passage, soit l'ensemble des compagnies du groupe hors Transavia.

Pour 2019, Air France-KLM a réduit sa prévision de croissance des capacités de sa compagnie low-cost Transavia, tablant sur une progression comprise entre 7% et 9%, contre 9% à 11% précédemment. Cette révision s'explique par des retards de formation des commandants de bord, a indiqué le directeur général adjoint en charge des Finances, Frédéric Gagey, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Air France-KLM a en revanche confirmé viser une croissance des capacités de son réseau hors Transavia de 2% à 3% en 2019.

Le groupe a également confirmé vouloir réduire cette année ses coûts unitaires, avec une évolution prévue entre -1% et 0% à changes et carburant constants. A l'heure actuelle, "nous sommes plutôt dans la bonne partie de cet intervalle", a précisé Frédéric Gagey. Le groupe entend également abaisser son ratio dette nette/Ebitda (excédent brut d'exploitation) à moins de 1,5.

Air France-KLM a par ailleurs légèrement revu à la baisse sa facture carburant pour 2019, attendue en hausse de 550 millions d'euros par rapport à 2018, contre un alourdissement de 650 millions d'euros précédemment anticipé.

Air France-KLM a annoncé mardi soir une évolution de la flotte d'Air France qui se matérialise par une commande ferme de 60 Airbus A220, avec également 30 options et 30 droits d'acquisition, et la sortie de ses A380 d'ici à 2022. Frédéric Gagey a indiqué que la sortie de ces avions avant la fin de leur durée de vie économique se traduirait par une charge comptable pour le groupe qui devrait se situer autour de 400 millions d'euros et dont une partie sera passée au troisième trimestre.

