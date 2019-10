Air France-KLM : le résultat exploitation recule au T3, miné par le contexte économique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aérien Air France-KLM a fait état jeudi d'une baisse de son résultat d'exploitation au troisième trimestre, la société franco-néerlandaise expliquant ce recul par la dégradation de l'environnement économique qui a pesé sur sa recette unitaire.

"La performance du groupe Air France-KLM au troisième trimestre est résiliente malgré les incertitudes géopolitiques et le ralentissement de l'environnement macroéconomique", a déclaré le directeur général du groupe, Ben Smith, cité dans un communiqué.

De juillet à septembre, Air France-KLM a dégagé un bénéfice net part du groupe de 366 millions d'euros, contre un bénéfice de 786 millions d'euros un an plus tôt. Cette ligne de compte a été pénalisée "par un renforcement du dollar fin septembre et l'impact financier de la sortie des Airbus A380 de 100 millions d'euros", a expliqué le groupe. Air France-KLM avait annoncé en juillet la sortie de la totalité de ses A380 de sa flotte d'ici à 2022, prévenant que cette décision se traduirait par une charge comptable de l'ordre de 400 millions d'euros, dont une partie serait passée au troisième trimestre.

Le chiffre d'affaires a progressé de 2% en données publiées et de 0,8% à taux de change constants, à 7,7 milliards d'euros.

Le résultat d'exploitation s'est inscrit à 900 millions d'euros, contre 1,07 milliard d'euros au troisième trimestre 2018. La marge d'exploitation du groupe s'est en conséquence dégradée de 2,4 points de pourcentage sur un an, à 11,7%.

Le recul du résultat d'exploitation au troisième trimestre s'explique en large partie par la hausse de la facture carburant et par la baisse de la recette unitaire, qui ont pesé respectivement à hauteur de 74 millions et 114 millions d'euros, a expliqué Frédéric Gagey, le directeur général adjoint en charge des finances, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

La recette unitaire du groupe a reculé de 1,6% à taux de change constants sur un an au troisième trimestre. La recette unitaire Passage, qui comprend l'activité de l'ensemble des compagnies aériennes du groupe, a diminué de 0,6% sur un an à taux de change constants, pénalisée par un contexte macroéconomique moins porteur que l'an passé. La recette unitaire de l'activité cargo a reculé de 13,1% à taux de changes constants.

Les coûts unitaires du groupe ont augmenté de 0,4% au troisième trimestre, à change et prix de carburant constants.

Selon un consensus fourni par la société, les analystes tablaient en moyenne, pour le troisième trimestre, sur un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros, un résultat d'exploitation de 957 millions d'euros et un résultat net de 643 millions d'euros.

Pour le quatrième trimestre, Air France-KLM a indiqué anticiper une légère baisse à changes constants des recettes unitaires des réseaux Passage, soit l'ensemble des compagnies du groupe hors Transavia.

Concernant ses perspectives pour 2019, le groupe aérien a revu une nouvelle fois à la baisse sa prévision de croissance des capacités de sa compagnie low-cost Transavia, tablant désormais sur une progression comprise entre 6 et 8%, contre 7% à 9% attendus précédemment. Air France-KLM avait déjà abaissé cette prévision de croissance en juillet, Transavia faisant face à des retards de formation des commandants de bord.

Air France-KLM a en revanche confirmé viser une croissance des capacités de son réseau hors Transavia de 2% à 3% en 2019.

Le groupe franco-néerlandais a par ailleurs confirmé l'ensemble de ses objectifs opérationnels. Le groupe prévoit de diminuer ses coûts unitaires en 2019, avec une évolution prévue entre -1% et 0% à changes et carburant constants. "Nous serons plutôt du bon côté de cet intervalle", a estimé Frédéric Gagey. Le groupe entend également abaisser son ratio dette nette/Ebitda (excédent brut d'exploitation) à moins de 1,5.

Air France-KLM a revu légèrement à la hausse sa prévision de facture carburant pour 2019, attendant une augmentation de 600 millions d'euros par rapport à 2018, contre 550 millions précédemment, à 5,5 milliards d'euros.

La société dirigée par Ben Smith tiendra une journée investisseurs le 5 novembre où elle dévoilera ses orientations stratégiques.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

