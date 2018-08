Air France-KLM : le titre en forte baisse

13/08/2018 | 16:37

Le titre Air France-KLM recule ce lundi après-midi, à un peu plus d'une heure de la clôture, de plus de 3,5%. Il s'agit de la plus forte baisse du SBF 120.



La cause ? La menace de nouvelles grèves, si le futur PDG ne reprend pas les négociations avec les syndicats. Philippe Evain, président du SNPL (syndicat national des pilotes de ligne) a en effet affirmé dans Le Parisien ce week-end que les pilotes étaient 'prêts à 15 jours de grève' si le nouveau patron ne relançait pas les négociations sur les salaires.



Rappelons que selon les dernières fuites, c'est Benjamin Smith, actuel numéro 2 d'Air Canada, qui tiendrait la corde pour prendre la succession de Jean-Marc Janaillac.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.