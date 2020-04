Air France-KLM : le trafic passager a chuté de 50,6% en mars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé jeudi que son trafic passagers avait baissé de 50,6% en mars sur un an, après un recul de 0,7% en février, reflétant l'expansion de l'épidémie de coronavirus à travers le monde.

Le groupe a réduit ses capacités de 35,5% le mois dernier et a transporté 3,6 millions de passagers, un chiffre en recul de 56,6% sur un an. Le taux d'occupation de ses avions a baissé de 20,5 point de pourcentage, à 67,1%.

Pour avril et mai 2020, Air France-KLM prévoit que plus de 90% de la capacité prévue sera suspendue en raison des restrictions de voyage imposées au niveau mondial pour contrer la propagation du Covid-19. "Air France et KLM ont l'intention de continuer à desservir des paires de villes clés à partir de leurs hubs respectifs sous forme d'opérations réduites", a précisé le transporteur dans un communiqué.

Au-delà de mai 2020, le groupe n'est actuellement pas en mesure de fournir des informations en raison du niveau élevé d'incertitude sur la durée de la crise et suit l'évolution de la situation au quotidien en évaluant en conséquence si des ajustements complémentaires sont nécessaires sur le réseau.

Dans ce contexte, Air France-KLM a indiqué qu'il supendait les communiqués de trafic mensuels jusqu'à nouvel ordre.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

