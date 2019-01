Air France-KLM : les Gilets jaunes ont pesé sur l'activité en décembre

(Actualisation: impact des mouvements sociaux en France en décembre, activité cargo en décembre)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé mercredi que son trafic passagers avait progressé de 3,9% en décembre, et que les mouvements de protestation en France avaient eu "un impact négatif d'environ 15 millions d'euros" sur ses revenus.

Le climat social est tendu en France depuis deux mois, les manifestations des Gilets jaunes se poursuivant et perturbant l'acrtivité économique.

Mesuré en passager-kilomètre transporté, le trafic combiné des compagnies Air France, KLM, Transavia et HOP! a progressé de 3,9% en décembre sur un an. Le nombre de passagers transportés a atteint 7,7 millions, en hausse de 3,6% sur un an tandis que le coefficient d'occupation a reculé de 0,4 point à 85,7%.

Exprimée en tonne-kilomètre transportée, l'activité cargo d'Air France-KLM a augmenté de 1,4% en décembre.

Sur l'ensemble de 2018, le groupe aérien a franchi pour la première fois la barre des 100 millions de passagers transportés l'an passé, à 101,45 millions, soit une hausse de 2,8% par rapport à 2017.

Le trafic passager a augmenté de 3,5% tandis que le coefficient d'occupation de ses avions s'est par ailleurs amélioré de 0,7 point de pourcentage, à 87,9%. L'activité cargo d'Air France-KLM a pour sa part augmenté de 0,1% en 2018.

