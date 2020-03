Air France-KLM : les restrictions à l'entrée aux Etats-Unis affecteront la profitabilité

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Air France-KLM a prévenu vendredi que les nouvelles restrictions à l'entrée sur le territoire américain émises par le département américain de la Sécurité intérieure allaient plomber le taux de remplissage et la profitabilité des liaisons avec les Etats-Unis opérées par le transporteur aérien.

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi que l'entrée dans le pays serait interdite à toute personne non américaine en provenance de l'espace Schengen pendant 30 jours. Le locataire de la Maison-Blanche a indiqué que cette mesure destinée à limiter la propagation du Covid-19 entrerait en vigueur vendredi à 23h59.

Dans ce contexte, Air France-KLM "examinera quotidiennement si des ajustements du réseau sont nécessaires et quelles mesures opérationnelles doivent être prises", a déclaré le groupe dans un communiqué. Vendredi, les vols à destination et en provenance des Etats-Unis seront assurés normalement et, du 14 au 28 mars, Air France et KLM maintiendront leurs opérations vers plusieurs destinations aux Etats-Unis avec des fréquences réduites.

"Les taux de remplissage des avions et la profitabilité sur ces liaisons devraient être affectés négativement et sont incertains à ce stade", a toutefois prévenu Air France-KLM.

La capacité du réseau Etats-Unis du transporteur aérien, exprimée en siège-kilomètre offert, s'élevait à 50,5 milliards en 2019, soit 16,8% de son activité réseau passage. Les revenus correspondant au réseau Etats-Unis représentent 15% des revenus de l'activité réseau passage.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire