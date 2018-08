Air France-KLM : les rumeurs sur le DG relancent le titre

08/08/2018 | 16:41

En début de séance ce mercredi, l'action Air France s'affichait en recul, perdant jusqu'à 2,4% dans les premières minutes de cotation ; puis, en milieu de matinée, Le Monde a relancé le titre en annonçant que, selon ses informations, Benjamin Smith était pressenti pour prendre les commandes du groupe.



Le titre est ainsi repassé assez vite en territoire positif, avançant jusqu'à +1,5% en milieu d'après-midi, avant de naviguer, à une grosse heure de la clôture des échanges, entre +0,8% et +1,2%.



Rappelons que selon le Monde, le comité de nomination du conseil d'administration de la compagnie aérienne franco-néerlandaise souhaiterait faire de Benjamin Smith, actuel directeur de l'exploitation d'Air Canada, son directeur général. La gouvernance du groupe serait également assurée par un président non exécutif, un poste actuellement occupé à titre intérimaire par Anne-Marie Couderc.



Aux yeux des investisseurs, cette information semble donc effacer au moins en partie la déception concernant la capacité de la compagnie aérienne en juillet (+1,4%), qui a moins augmenté que prévu à cause d'irrégularités temporaires de planification liées aux retards de formations pilotes consécutifs aux grèves. Air France-KLM avait annoncé avoir transporté le mois dernier quelque 8,1 millions de passagers sous ses bannières Air France, KLM et HOP! (+1,5%).





