Air France-KLM : liaison Paris-Dallas pour l'été 2019

13/09/2018 | 12:04

Air France annonce qu'il reliera, à partir du 31 mars 2019, Paris-Charles de Gaulle à l'aéroport de Dallas-Fort Worth, sa treizième destination aux Etats-Unis, proposant jusqu'à cinq vols hebdomadaires et pour toute la saison été 2019.



La nouvelle route sera effectuée en Airbus A330 d'une capacité de 224 sièges et équipé des toutes dernières cabines de voyage long-courrier : 36 sièges en cabine Business, 21 sièges en cabine Premium Economy et 167 sièges en cabine Economy.



Située au nord du Texas, Dallas est la quatrième aire urbaine des Etats-Unis. Elle abrite l'un des plus grands noyaux industriel du pays, notamment pétrolier, et est également à la pointe dans les secteur des télécommunications et bancaire.



